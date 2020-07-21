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美容股恢復舉辦招商大會 下半年業績添柴火

經濟日報 / 記者嚴雅芳／台北即時報導
圖／麗豐提供
圖／麗豐提供

受到新冠肺炎疫情影響，美容產業上半年在疫情爆發後，在中國的實體活動完全暫停，但隨著疫情趨緩，下半年逐漸恢復舉辦招商大會，可望為下半年業績添柴火。包括羅麗芬-KY（6666）已在7月初才舉辦今年第一場招商大會，而麗豐-KY（4137）也表示，旗下「克麗緹娜」正規劃恢復在各省市舉辦招商大會，透過活動的舉行來凝聚店家的向心力及歸屬感。

羅麗芬-KY表示，雖然目前中國大陸未完全脫離疫情，這次大會仍然吸引美容院業主踴躍參與，參與人次達到往年的六成水準，現場氣氛熱絡，美容院業主下單情況優於預期，可視為後疫情時代消費動向參考。本次招商大會提供「後疫情」階段市場的因應之道，以疫情後美業如何全力以「復」為主軸，未來能勝出的只有線下和線上都強的店，將輔導各店家朝著這個方向前進。

麗豐-KY表示，目前旗下「克麗緹娜」、「雅樸麗徳」醫美診所、「RnD美甲美睫」三大實體通路已開始規劃下半年各項提升營運的市場活動，並運用集團的培訓中心｢哲美學院｣，增加開設關於加盟店破疫拓客、互聯網導客等課程，期望能確實的幫助各店家優化業務。

麗豐-KY旗下主營通路「克麗緹娜美容連鎖加盟店」目前總加盟店數已達4,840家規模，公司表示，除了在主營地區中國大陸持續開發空白市場、提升市占率之外，並在台灣、越南採因地適宜的策略，預計下半年將分別在新北市永和區及胡志明市開出直營店，以強化品牌形象。

疫情 麗豐

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