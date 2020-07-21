《精彩夜台北》隆重上映 免費體驗360度城市夜間美景

台北探索館發現劇場全新360度《精彩夜台北》於今（21）日正式上映！本片集結夜間台北的飲食、生態、藝文等多元面向，透過360 度環形螢幕及旋轉平台，讓觀眾身歷其境感受夜台北，不只有街道的華麗，更有生活的精彩與人群的熱情。走過台北的夜，你將會更加愛上這座城市。

北市觀傳局表示，《精彩夜台北》以微電影的手法帶領觀眾跟著外國部落客與台北青年，一同體驗充滿音樂能量的Live House、匯集各地美食小吃的夜市、熱鬧的夜間節慶與藝文活動以及自然生態，感受與白晝不同的城市魅力，在台北，從早到晚都有無限樂趣。

台北探索館位於台北市政府市政大樓內，介紹台北的前世今生，是國內外觀光客認識台北的第一站，其中位於4樓的發現劇場有多達200 坪的寬敞空間，不同於一般靜態的環形劇場，發現劇場透過滑動螢幕、實體模型、立體投影、特殊光效等，營造出身歷其境的視覺空間。除了本次新推出的《精彩夜台北》影片，場內定時播放城市系列影片《台北好時光》、《城市風采》與《城市身世》，都是來台北探索館千萬不能錯過的珍貴體驗。

另外，搭配這次新影片上映，發現劇場推出觀影打卡抽獎活動，自即日起至今年9月6日，民眾觀賞完《精彩夜台北》後，於現場拍照打卡，就有機會抽中「Taipei專屬小書包」、「夜訪台北零錢包」，及其他精美小禮，數量有限、送完為止，歡迎民眾踴躍參觀。台北探索館開館時間與發現劇場播映場次可上台北探索館網站查詢或電洽1999（外縣市02-27208889）分機8630。