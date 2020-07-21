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看好車用市場 興勤添動能

經濟日報 / 記者李孟珊／台北即時報導

保護元件廠興勤（2428）近幾年積極布局車用、電動車領域，法人指出，興勤的車用產品用於車燈、引擎、電動車的電流、電壓、溫度保護等，隨著電動車成長趨勢確立，對保護元件需求日益增加，也將成為興勤營運成長動能的主軸。

法人分析，興勤擁有產品材料、自製膏和膠、自製粉末等競爭優勢，也具備前製程、設計及後製程的一條龍生產技術，此外，興勤是少數擁有完整正、負溫度係數熱敏電阻器、壓敏電阻器、避雷器、溫度感測器等寬廣產品線的廠商，而近年來持續優化產品組合，藉由熱敏電阻技術基礎，轉向利基型傳感器產品發展，產品線多元化程度十分明顯。

興勤看好車用市場長期發展，已開始在高雄楠梓啟動新廠建置工程，預計2022年完工，法人認為車用、5G帶來的相關應用，將是興勤未來的成長主軸；業界人士分析，過去傳統柴油車每輛搭載的感測器約50顆，隨著電動車成長趨勢確立，每輛電動車對感測器的消耗量將上看300-400顆，因此是極大的出海口。

電動車 感測器

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