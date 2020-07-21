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富不過三代？遍訪1452個華人家族，企業長青秘訣是不做這件事！

聯合新聞網 / 文章提供／遠見
香港大樓。中通社
香港大樓。中通社

近日有一本企管夯書問世，出版才一個月，就在博客來網路書店即時排行榜衝上前四名，並趕著三刷。為何大家搶著看？原來，這本《戰勝黑天鵝──打破富不過三代的魔咒》探討的是東西方家族企業的長青秘訣。究竟這本書如何端出解方、打破華人「富不過三代」的魔咒？

近年來家族企業傳承成為顯學，《財富》（Fortune）指出，世界500強的企業中，有高達三分之一以上是家族控制。

然而，在全球家族企業的平均壽命，大約只有不到25年，家族企業中只有1／3能夠傳承到第二代，而僅僅不到10％能夠傳承到第三代，淘汰率高達90％。

比較中西方的家族，可以明顯看到西方許多富有家族能夠「富過三代」甚至達到「千年企業」，而東方（華人）家族常常富不過三代，為什麼？

一本新書給出了答案。由義守大學財務金融系教授李建興、香港恆生大學客座教授羅立群、李建興教授家族傳承研究室研究員鄧小燕共同著作的《戰勝黑天鵝 打破富不過三代的魔咒》，揭示了「富過三代」的家族企業成功方程式。

《戰勝黑天鵝》出版才一個月，就在博客來網路書店即時排行榜衝上前四名，並趕著三刷。連金融研訓院董事長吳中書、台灣經濟研究院前院長林建甫都紛紛寫序推薦。

林建甫說，他在台經院時就發現，台灣公司接班問題非常嚴重，第二代都不想接班，相比西方幾百年家族，東方容易富不過三代。

為何有如此差異？這本書以故事抽絲剝繭，歸納出東方富有家族較慣於「家族分家」，而西方富有家族較慣於「家族不分家」的差別。

西方家族不分家，但鼓勵子孫創業、接受家族治理規範！

東方家族習慣在創業長輩去世後，就分產、爭產，親人變仇人；反之，歐美富有家族，經常透過家族控股、信託、慈善等方式，維持家業，不分家，但鼓勵後代子孫創業，並要成員接受家族治理規範，積極培育優秀人才。

「《富比士》富豪排行時，我們觀察到其中有25％都是猶太人。」李建興回憶，當初萌生撰書想法，就是好奇猶太人家族治理成功之道，再來自己本身接觸許多財富管理與私人銀行的案例，觀察到台灣家族的所有權與經營權、家族內鬥等問題。

因此他們開始爬梳論文、書報雜誌等資料，並且訪談高資產客戶，包括中國工商銀行2億人民幣以上淨資產的客戶、有效樣本為1147個家族。台灣部分，資誠會計師事務所淨資產10億台幣以上客戶、有效樣本305個家族。

本書總共收錄21個跨越了歐美與亞洲的案例。最經典的家族傳承成功案例，是猶太裔的羅斯柴爾德家族（The Rothschild Family），19世紀的時候，是世界上最富有的家族，已傳承八代。直至今日，仍是世界公認極有權勢與最神秘的家族商業集團，事業從金融，擴及至地產、礦業、能源、混合農業、釀酒和慈善機構等。

其成功傳承秘訣，李建興指出，「大家都以為成功是因為猶太人血統的精明、會做生意，實際上是『誠信』二字。」

羅斯柴爾德家族第一代創富者梅耶，正逢拿破崙橫掃歐洲之際，拿破崙發現許多攻打的國家軍隊均是日耳曼地區黑森公爵所提供，誓言要殺死黑森，黑森公爵為了避走，離開前將300萬英鎊財產交給梅耶保管。在拿破崙第一次戰敗後，梅耶將300萬本金連同利息（與獲利）還給了黑森公爵，驗證「誠信是事業的基石（ Integrate is the cornerstone of careers）」。

【19世紀全球最富有家族】羅斯柴爾德家族家訓：

（1）金錢一旦作響，壞話隨之嘎然而止（金錢代表的不僅僅是財富，還有權力和尊嚴）。

（2）只要你們團結一致，你們就所向無敵；你們分手的那天，將是你們失去繁榮的開始。

（3）要堅持家族的和諧。

（4）我蹲下，跪下，是為了跳得更高。

（5）最好與處在國難中的政府打交道，而不是一切平穩的政府

另一超過百年家族為美國九大猶太家族之一洛克菲勒家族（Rockefeller family），是人類史上首個億萬富翁家族，由石油起家，也開創家族慈善先河，至今也已傳承七代，涉及美國石油、金融、房地產、銀行、教育、醫療和慈善等領域。

洛克菲勒家族非常注重學校教育。家族成員大都來自美國名校。比如哈佛大學、普林斯頓大學、耶魯大學、布朗大學等等。還長期捐助這些名校，並要求家族成員盡可能廣結善緣，找尋未來企業人才或策略聯盟公司，教授、院長、校長也在目標內，傑出者聘請進慈善顧問群，提供比本薪還高的顧問收入。

以製藥、化學起家的德國默客家族（Merck Family），家族治理值得借鏡。1920年就開始引進外部人才設置「專業經理人制度」，並嚴格遵守「傅賢不傳子」，將所有權與經營權分離，公司利益優先於家族成員。但對於非家族成員在執行董事會中，卻很親厚，享有「暫時的表親（cousins of time）」，意思是擁有等同家族的福利待遇，專業經理人便會忠誠相待。

台灣家族企業典範：富邦集團「午餐會傳統」分工不分家

那麼，台灣的家族呢？本書認為富邦集團極具典範，富邦金控創辦人蔡萬才生前設立訪歐美富有家吳的家族控股公司，控制整個富邦集團的股權，達到將所有權與經營權分離的目的，是他留下最好的資產。

於是，其兒子蔡明忠、蔡明興兄弟分工不分家，好比一輛車子有兩個引擎，可以發揮一加一大於二的精神。且旗下事業多元，富邦金控、台灣大哥大、富邦產險與電商MOMO，分別在金控產業、通訊產業、產險產業與電商產業等均為業界翹楚，並做到分散風險。

每個禮拜一，上一代都會跟下一代進行午餐會，承襲自蔡萬才在世的時候，每週一固定與子蔡明忠、蔡明興討論公司内部事務，「蔡總裁」此時會分別質詢，考驗兒子公司治理，嚴格程度讓兩位兒子吃飯也難得放鬆。

直至今日，第二代、第三代仍繼續星期一午餐會，作為家族決策會議，同時維繫家族感情。這午餐會也是知識、經驗、資訊與決策平台，如此，家庭事務也可閉門處理，可避免在董事會中上演宮鬥劇，對於企業形象，具有正面作用。

羅立群指出，嬰兒潮退休時代來臨，此刻更須檢視家族傳承的成功方程式，「這不僅是富有家族的課題，一般家庭也可借鏡。」

（作者／ 沈瑜 本文出自2020.7.17《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）

猶太 香港 創業 電商 博客來

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