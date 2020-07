富不過三代？遍訪1452個華人家族，企業長青秘訣是不做這件事！

近日有一本企管夯書問世,出版才一個月,就在博客來網路書店即時排行榜衝上前四名,並趕著三刷。為何大家搶著看?原來,這本《戰勝黑天鵝──打破富不過三代的魔咒》探討的是東西方家族企業的長青秘訣。究竟這本書如何端出解方、打破華人「富不過三代」的魔咒?

近年來家族企業傳承成為顯學,《財富》(Fortune)指出,世界500強的企業中,有高達三分之一以上是家族控制。

然而,在全球家族企業的平均壽命,大約只有不到25年,家族企業中只有1/3能夠傳承到第二代,而僅僅不到10%能夠傳承到第三代,淘汰率高達90%。

比較中西方的家族,可以明顯看到西方許多富有家族能夠「富過三代」甚至達到「千年企業」,而東方(華人)家族常常富不過三代,為什麼?

一本新書給出了答案。由義守大學財務金融系教授李建興、香港恆生大學客座教授羅立群、李建興教授家族傳承研究室研究員鄧小燕共同著作的《戰勝黑天鵝 打破富不過三代的魔咒》,揭示了「富過三代」的家族企業成功方程式。

《戰勝黑天鵝》出版才一個月,就在博客來網路書店即時排行榜衝上前四名,並趕著三刷。連金融研訓院董事長吳中書、台灣經濟研究院前院長林建甫都紛紛寫序推薦。

林建甫說,他在台經院時就發現,台灣公司接班問題非常嚴重,第二代都不想接班,相比西方幾百年家族,東方容易富不過三代。

為何有如此差異?這本書以故事抽絲剝繭,歸納出東方富有家族較慣於「家族分家」,而西方富有家族較慣於「家族不分家」的差別。

東方家族習慣在創業長輩去世後,就分產、爭產,親人變仇人;反之,歐美富有家族,經常透過家族控股、信託、慈善等方式,維持家業,不分家,但鼓勵後代子孫創業,並要成員接受家族治理規範,積極培育優秀人才。

「《富比士》富豪排行時,我們觀察到其中有25%都是猶太人。」李建興回憶,當初萌生撰書想法,就是好奇猶太人家族治理成功之道,再來自己本身接觸許多財富管理與私人銀行的案例,觀察到台灣家族的所有權與經營權、家族內鬥等問題。

因此他們開始爬梳論文、書報雜誌等資料,並且訪談高資產客戶,包括中國工商銀行2億人民幣以上淨資產的客戶、有效樣本為1147個家族。台灣部分,資誠會計師事務所淨資產10億台幣以上客戶、有效樣本305個家族。

本書總共收錄21個跨越了歐美與亞洲的案例。最經典的家族傳承成功案例,是猶太裔的羅斯柴爾德家族(The Rothschild Family),19世紀的時候,是世界上最富有的家族,已傳承八代。直至今日,仍是世界公認極有權勢與最神秘的家族商業集團,事業從金融,擴及至地產、礦業、能源、混合農業、釀酒和慈善機構等。

其成功傳承秘訣,李建興指出,「大家都以為成功是因為猶太人血統的精明、會做生意,實際上是『誠信』二字。」

羅斯柴爾德家族第一代創富者梅耶,正逢拿破崙橫掃歐洲之際,拿破崙發現許多攻打的國家軍隊均是日耳曼地區黑森公爵所提供,誓言要殺死黑森,黑森公爵為了避走,離開前將300萬英鎊財產交給梅耶保管。在拿破崙第一次戰敗後,梅耶將300萬本金連同利息(與獲利)還給了黑森公爵,驗證「誠信是事業的基石( Integrate is the cornerstone of careers)」。

【19世紀全球最富有家族】羅斯柴爾德家族家訓: (1)金錢一旦作響,壞話隨之嘎然而止(金錢代表的不僅僅是財富,還有權力和尊嚴)。 (2)只要你們團結一致,你們就所向無敵;你們分手的那天,將是你們失去繁榮的開始。 (3)要堅持家族的和諧。 (4)我蹲下,跪下,是為了跳得更高。 (5)最好與處在國難中的政府打交道,而不是一切平穩的政府

另一超過百年家族為美國九大猶太家族之一洛克菲勒家族(Rockefeller family),是人類史上首個億萬富翁家族,由石油起家,也開創家族慈善先河,至今也已傳承七代,涉及美國石油、金融、房地產、銀行、教育、醫療和慈善等領域。

洛克菲勒家族非常注重學校教育。家族成員大都來自美國名校。比如哈佛大學、普林斯頓大學、耶魯大學、布朗大學等等。還長期捐助這些名校,並要求家族成員盡可能廣結善緣,找尋未來企業人才或策略聯盟公司,教授、院長、校長也在目標內,傑出者聘請進慈善顧問群,提供比本薪還高的顧問收入。

以製藥、化學起家的德國默客家族(Merck Family),家族治理值得借鏡。1920年就開始引進外部人才設置「專業經理人制度」,並嚴格遵守「傅賢不傳子」,將所有權與經營權分離,公司利益優先於家族成員。但對於非家族成員在執行董事會中,卻很親厚,享有「暫時的表親(cousins of time)」,意思是擁有等同家族的福利待遇,專業經理人便會忠誠相待。

台灣家族企業典範:富邦集團「午餐會傳統」分工不分家

那麼,台灣的家族呢?本書認為富邦集團極具典範,富邦金控創辦人蔡萬才生前設立訪歐美富有家吳的家族控股公司,控制整個富邦集團的股權,達到將所有權與經營權分離的目的,是他留下最好的資產。

於是,其兒子蔡明忠、蔡明興兄弟分工不分家,好比一輛車子有兩個引擎,可以發揮一加一大於二的精神。且旗下事業多元,富邦金控、台灣大哥大、富邦產險與電商MOMO,分別在金控產業、通訊產業、產險產業與電商產業等均為業界翹楚,並做到分散風險。

每個禮拜一,上一代都會跟下一代進行午餐會,承襲自蔡萬才在世的時候,每週一固定與子蔡明忠、蔡明興討論公司内部事務,「蔡總裁」此時會分別質詢,考驗兒子公司治理,嚴格程度讓兩位兒子吃飯也難得放鬆。

直至今日,第二代、第三代仍繼續星期一午餐會,作為家族決策會議,同時維繫家族感情。這午餐會也是知識、經驗、資訊與決策平台,如此,家庭事務也可閉門處理,可避免在董事會中上演宮鬥劇,對於企業形象,具有正面作用。

羅立群指出,嬰兒潮退休時代來臨,此刻更須檢視家族傳承的成功方程式,「這不僅是富有家族的課題,一般家庭也可借鏡。」

(作者/ 沈瑜 本文出自2020.7.17《遠見》網站,未經同意禁止轉載。)