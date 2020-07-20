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Tesla假期體驗活動 將你現有車輛換成Model 3駕駛三天

經濟日報 / 記者邱馨儀／即時報導
Tesla推出 Holidays With Tesla假期體驗計畫，讓參與者與家人親友有機會在週末假期將現有車輛換成 Model 3 駕駛三天。Tesla提供
Tesla推出 Holidays With Tesla假期體驗計畫，讓參與者與家人親友有機會在週末假期將現有車輛換成 Model 3 駕駛三天。Tesla提供

台灣車市買氣不墜，車商也祭出各種誘因吸引消費者。Tesla 近期推出了 Holidays With Tesla 假期體驗計畫，讓參與者與家人親友有機會在週末假期將現有車輛換成 Model 3 駕駛三天，體驗最新的「自動輔助導航駕駛 Navigate On Autopilot」，更能夠感受 Tesla 如何透過科技智能及創新車輛設計，幫助每一位駕駛及乘客舒適及安全地抵達目的地。欲參加此活動者只要填寫基本資料，並分享「長途駕駛時，我最不喜歡？」等相關問題，即可完成報名。

這次Tesla要消費者體驗的是「自動輔助導航駕駛 Navigate On Autopilot」。特斯拉指出，「自動輔助導航駕駛 Navigate On Autopilot」幫助台灣車主降低長途駕駛疲勞，透過自動規劃最佳行駛路線，根據目的地駕駛您的車輛駛向公路交流道或出口，此外，還會根據車速做出調整，讓駕駛者不會受到慢車或卡車的阻擋而妨礙行駛速度。

Tesla

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