新纖處分杭州兩子公司 最快Q2認列

新纖（1409）今（20）日公告大陸子公司杭州華春化纖染織、新光工業（杭州）將清算，處分利益部分，因會計師還在查核中，數字尚未出爐。公司表示，相關處分利益日後將再行公告，暫定第2季或第3季財報認列。

新纖指出，這次兩家杭州子公司進行清算，主要是配合大陸當地政府徵用，計劃遷廠，結束營運後，正進入清算程序，包括機器設備、存貨、土地等資產處分。就第1季來看，因華春人事資遣等費用，新纖認列停業部門虧損1.4億元，加上新冠肺炎疫情影響，稅後純益表現衰退，每股稅後純益（EPS）掉至0.05元。

展望今年，因新光工業（杭州）清算事宜第2季啟動，停業部門損益預計還會反映在第2季或第3季財報上面。出貨方面，新纖強調不受影響，相關訂單出貨將改以國內等其他生產基地出貨。

接下來，杭州華春化纖染織生產的加工絲，預計遷廠至越南；而新光工業（杭州）生產的工程塑膠粒及聚酯膠片，則預計遷廠至揚州，新纖1月已公告將對新光工業（揚州）投資2500萬美元。