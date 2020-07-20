中菲行總裁：7、8月航空貨運市況很好 回到量增價穩

中菲行（5609）總裁暨總經理邱鈞榮今（20）日表示，航空貨運運價回到量增價穩的格局，目前來看，7、8月的需求量都可望回到過去的水準，而且比5、6月還好，在量增的格局走勢下，雖然少急單趕出貨，然而全球客運航班還未解封，航空貨運市場價格可望維持在高檔水準。

邱鈞榮表示，7月貨量比5月6月還好，其中，出口增加6%，進口貨增加25%，總平均成長14%，主要還是電子產品為主，因為電子產品怕潮濕，不適合走海運，還是要採用空運出貨，現在貨量需求已經回到疫情前的水準，遠東到美西的平均價格，1公斤約在200元以上，以7月的價格來推算，航空貨運市場7、8月都很好，而且熱絡情況可望延續到9月。

航空貨運市場今年以來變化，跌破所有專家眼鏡，誰都沒有想到有一天會出現全球到處邊境管制，出國洽公、旅遊的旅客全部消息，少了機腹載貨，再加上防疫物資的急單，讓航空貨運市場運價一飛衝天。

邱鈞榮進一步指出，5月是航空貨運市場搶艙位最急迫時間，遠東-美西1公斤來到台幣400元、遠東-美東1公斤更飆到500元，業界都認為這是前無古人後無來者的高價；也因為現在訂單急迫性沒有當時這麼急，所以價格下來是很正常，然而，全球還是到處邊境管制，供給量不大，需求者多，所以航空貨運的運價還是會維持高價。

過去航空貨運的價格美西約在1公斤100美元的區間，就算航空業盡量把客機改成貨機，然而還是不可能像過去機腹載貨一樣便宜，少了旅客的分攤，航空貨運要攤掉客機的固定成本，不然航空業者也不會想要用客機去載貨，全球還受到疫情影響下，航空貨運價格很難回到過去水準。