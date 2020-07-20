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台中購物節國際名畫響應 9月12日抽出幸運得主

經濟日報 / 記者宋健生／即時報導
台中市文化局長張大春(左)感謝藝術家廖本生提供的《黑白．經緯20F-03》。記者宋健生／攝影
台中市文化局長張大春(左)感謝藝術家廖本生提供的《黑白．經緯20F-03》。記者宋健生／攝影

第2屆台中購物節熱鬧展開，台中市文化局邀請66家文化場館及文創業者等加入優惠店家，推出消費金額三倍計；傑出藝術家許文融、廖本生致贈《荷塘暗清香》、《黑白．經緯20F-03》二幅作品做為購物節兩件大獎，今(20)日正式亮相。

台中市文化局表示，二幅畫作將於9月12日與豪宅一起抽出幸運得主，為經濟振興政策注入藝文氣息。

台中市文化局長張大春今天代表市長盧秀燕，感謝兩位藝術家共襄盛舉。他指出，名畫的自身富含文化藝術氣息，在購物節獎項之中更顯突出、有特色，更有其保值性及價值感，典藏及珍貴價值是其他獎項無法比擬的。

許文融表示，台中購物節是全台直轄市中的首例，很榮幸能參與並提供藝術品，這次提供的《荷塘暗清香》，靈感出自家中庭院置放的兩盆荷花，綻放後超越原先預期的模樣，更加華麗盛大，屬於複瓣蓮花，也提供許多作畫靈感。

廖本生則說，《黑白．經緯20F-03》展現東方作品跟西方作品的不同，在畫作中運用油畫技法展顯水墨技巧，畫作中碰撞了東方思想與西方重造型色彩的觀念，一起呈現對跟錯的矛盾，透過不同角度去看，展現文化多元融合的美感。

張大春指出，享譽國際的藝術家許文融，創作風格多元與多變，創作能量豐沛，他捐出今年新作《荷塘暗清香》，強調以東方氣韻為美學基底融入創作裡，其藝術創作融貫中西並運用各種媒材，以平面或立體形式呈現。

現任台灣中部美術協會理事長的廖本生，則擅於揉合東方意境、西方造型，以油畫體現東方循環相生的精神，作品《黑白．經緯20F-03》跳脫油彩的「厚塗技法」，試著以水墨一氣呵成的方式，讓觀賞者重新省思自身文化的價值。

文化局表示，「2020台中購物節」即日起至8月31日期間，消費累積滿500元即可參加抽獎，凡至優惠店家消費，金額可以3倍累計。

民眾除了有機會抽中電動機車、現金10萬元、裕隆TIIDA汽車，還有百萬現金及麗寶微笑世紀輕豪宅，二幅畫作將於9月12日與豪宅一起抽出得主，歡迎民眾遊台中、賞藝文、聰明消費抽大獎。

台中市文化局表示，二幅畫作將於9月12日與豪宅一起抽出幸運得主，為經濟振興政策注入藝文氣息。記者宋健生／攝影
台中市文化局表示，二幅畫作將於9月12日與豪宅一起抽出幸運得主，為經濟振興政策注入藝文氣息。記者宋健生／攝影
台中市文化局長張大春(左)感謝藝術家許文融(右)提供的《荷塘暗清香》。記者宋健生／攝影
台中市文化局長張大春(左)感謝藝術家許文融(右)提供的《荷塘暗清香》。記者宋健生／攝影

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