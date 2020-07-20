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佳世達集團旗下國韶實業 推出「醫強潔淨液」

經濟日報 / 記者蔡銘仁／即時報導
佳世達集團旗下國韶實業推出「醫強潔淨液」。圖／佳世達提供
佳世達集團旗下國韶實業推出「醫強潔淨液」。圖／佳世達提供

看準後疫情時代，民眾清潔消毒觀念提升，台灣藥用酒精領導廠商國韶實業，推出免洗速乾的「醫強潔淨液」，含醫療有效配方70%酒精與0.5% CHG氯己定成份，適用於手部身體與環境，提供長時間的保護力、更全面的清潔與消毒效果，醫強潔淨液取得衛福部藥證字號，為醫療院所使用等級，有別於一般市售的食用/防疫酒精，讓消費者使用安心無虞。

國韶是台灣藥用酒精領導廠商，從藥用酒精銷售、代理全球第一消毒液品牌，到自行製造生產，深耕台灣消毒液市場30年，今年並加入明基佳世達集團，除持續深耕醫用消毒液市場外，也可強化集團醫療事業之整體布局。

國韶實業董事長黃士修表示，「國韶開業界先鋒，將歐美先進的感染控制觀念帶進國內各級醫療院所及食品工廠、餐飲連鎖品牌等，更進一步推廣至藥局診所和一般消費市場，提升國人對清潔消毒的重視，目前旗下品牌包含克司博、醫強、唐鑫和代理美適Metrex等，服務國人需求。」

黃士修指出，國韶以製藥嚴謹的標準為客戶嚴格把關，從原料進口到製造，每個環節層層把關，確保產品品質。國韶已取得藥品優良運銷規範 （GDP）認證，呼籲消費者在選擇消毒產品時，注意是否有衛福部核准的藥品許可證字號，有通過相關檢驗，才可以標示為藥用酒精，使用起來更為安心有保障。

面對市場上琳瑯滿目的消毒產品，成分該如何選擇？參考世界衛生組織於2019年公布《世界衛生組織基本藥物標準清單WHO Model List of Essential Medicines；簡稱EML》中，列出最有效、最安全的三種殺菌劑，包括Chlorhexidine gluconate（簡稱：CHG氯己定）、Ethanol alcohol（簡稱：乙醇；酒精）、Povidone iodine（俗稱：優碘）。而醫強潔淨液成份就包含了其中兩項：CHG氯己定與乙醇（克司博酒精）。」

市面上許多消毒的產品，大多數乾洗手僅含酒精，有立即消毒效果，但卻無保護力，需要隨時使用做清潔，而 CHG氯己定是一種速效、長效型的殺菌劑，可提供長時間的保護力，與酒精做搭配，可使消毒效果涵蓋更廣，更全面性的對抗病毒。國韶此類的消毒產品，目前已廣泛為醫療院所使用（大容量包裝），用來初步傷口消毒。

醫強潔淨液主要成份為0.5%CHG及70%酒精，賦形劑唯有純水，無其餘的化學添加物，相較於添加精油或凝膠等賦形劑產品，大幅降低可能引起的過敏不適反應，且無抗藥性問題，解決民眾對添加物的擔憂，使用起來也相對清爽無黏膩感。

後疫情時代，外出與商務活動逐漸活絡，人際接觸機會增加，仍須做好防疫新生活。國韶推出攜帶方便的99ml隨身瓶，當不便洗手時，仍需要隨時做好自身防護，才能保持健康。除了抗疫也要杜絕預防其它傳染病，包含：流感、冠狀病毒、金黃色葡萄球菌、大腸桿菌、肺炎鏈球菌、麻疹病毒、呼吸道融合病毒等，時時清潔消毒，更是守護你我健康的良好習慣。

國韶旗下包含三大品牌，包含克司博、醫強、唐鑫，長期提供一系列之消毒產品於醫療院所與各大藥局，為醫療院所與市面上消毒產品領導品牌。

國韶旗下產品。圖／佳世達提供
國韶旗下產品。圖／佳世達提供

酒精

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