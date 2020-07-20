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全台最美海景遊戲場 遠雄海洋公園推全新動態兒童遊具

經濟日報 / 記者嚴雅芳／即時報導
遠雄海洋公園推出全新動態兒童遊具。（照片提供：遠雄海洋公園）
遠雄海洋公園推出全新動態兒童遊具。（照片提供：遠雄海洋公園）

疫情期間受重創的國旅市場，暑假終於迎來「報復性旅遊」人潮。各家業者也在疫情期間大興土木，規劃全新設施迎接疫情回穩後旅遊市場。遠雄海洋公園在今年暑假期間，推出為小朋友們設計的全新遊戲場域「鯨魚大冒險」動態遊戲場，規劃有「滾輪滑梯」、「攀岩區」、「繩索區」，「滑梯區」，還有最受小朋友喜愛的「彈跳區」，及能夠玩捉迷藏遊戲的「洞穴區」，訓練小朋友的手腳協調與體力；此外，爸爸媽媽們也能在繽紛的「休憩小站」中休息，還可以欣賞無敵太平洋百萬海景。

為了讓小朋友們玩的盡興，大人也拍得盡興，海洋公園規劃的「鯨魚大冒險」動態遊戲場，結合了6種遊具，好玩又有挑戰性; 遊戲場由繽紛的色彩建構而成，全區地面均鋪設安全的軟材質，家長不用擔心小朋友奔跑中跌倒，全區繽紛的色彩，也讓大人可以盡情地拍照，意外成為網美拍照的熱門景點。另外，園區也貼心的規劃遮蔭設備及休憩小站，爸媽們可以在旁邊休息欣賞無敵太平洋百萬海景，放心讓小朋友們盡情玩耍。

除了陸上的遊戲場外，還有適合親子戲水池「海豚三D戲水池」，有全台唯一的海豚3D立體彩繪背景，立體海豚雕塑於戲水池中，清涼消暑。最沁涼必玩的「水漾動感噴泉」有夢幻水幕區、奇幻水霧區、舞動水花區、水晶隧道區等。今年暑假，海洋公園首創推出「水+冰」的雙重涼夏刺激，暑期限定的「海洋冰風暴」主題活動，每日二場的酷涼海灣派對，不僅有全台首見的「冰雪大砲」及「沖天水柱」水花特效，兩大全新設備結合精彩水花派對，讓遊客在炎熱的夏天更加清涼消暑。

園區配合觀光局所推出的「安心旅遊國旅補助方案」於7月1日-8月31日，只要未滿19歲，憑身份證即可享不限次數免費暢玩遊樂園。除政府提供的高中生以下不限次數免費入園外，園區在暑假也針對大學生提供699元的優惠票價，讓所有年輕學子在今年夏天都可以到海洋公園瘋狂一下。宜花東鄉親於7月1日-8月31日止，可享鄉親價590元優惠入園（需符合設籍宜蘭、花蓮、台東或身份證字號開頭為G、U、V之鄉親，現場購票需出示身份証件）。

遠雄海洋公園推出全新動態兒童遊具。（照片提供：遠雄海洋公園）
遠雄海洋公園推出全新動態兒童遊具。（照片提供：遠雄海洋公園）
遠雄海洋公園推出全新動態兒童遊具。（照片提供：遠雄海洋公園）
遠雄海洋公園推出全新動態兒童遊具。（照片提供：遠雄海洋公園）

暑假 海洋公園

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