中鋼集團註冊轉爐石系列產品商標

中鋼集團近期完成國內轉爐石產品商標註冊，並依循三級品質管理制度理念，對於轉爐石產品的生產、銷售及成效追蹤，訂定完善管理制度，不僅確保產品品質，亦避免該產品遭受仿冒。

浦項鋼鐵公司(POSCO)為韓國最大一貫作業煉鋼廠，POSCO製鋼的爐石副產品已廣泛應用於水泥生料、道路工程及海事工程等。此外， POSCO亦以Triton®系列產品進行商標註冊，將轉爐石產品推廣應用於海洋牧場建造，其目的在恢復已受損之海洋生態系統，且被世界自然保護大會(World Conservation Congress, WCC）和世界永續發展商業委員會(World Business Council for Sustainable Development, WBCSD）公認為最佳應用實績。

中鋼集團參考POSCO Triton®系列產品註冊商標的成功推廣經驗，同時確保產品品質及避免轉爐石產品遭受仿冒，故亦將轉爐石產品於國內完成商標註冊。轉爐石產品具耐磨性、高硬度、內摩擦角大、抗壓強度高及高加州承載比(California bearing ratio, CBR)值等優良工程材料特性，依製程及產源進行區分，分別註冊AMA®、DSC-AC®及CHC-AC®等商標名稱，說明如下：

一、AMA®：中鋼公司產製，其二氧化矽含量較高，適合取代天然粒料用於非結構性混凝土（如消波塊、護坡塊、地磚等用途）或鐵路道碴等工程材料，本系列商標產品包含AMA Tetrapod®(消波塊)、AMA Brick®(地磚)、AMA Stone®(塊石)以及AMA Reef®(藻礁)，並已實際應用於水利局應急工程護坡塊及宏利汽車停車場興建工程高壓磚等，不僅節省工程經費，其品質亦深獲使用者肯定。

二、DSC-AC®：中龍鋼鐵公司產製，可取代天然粒料，再依照設計訂定的比例與瀝青膠泥充分拌合均勻後，可作為瀝青混凝土(AC)使用於道路工程，其應用實績包含台中市向上路、黎明路及萬海貨櫃場道路之部分路段，道路使用狀況良好。

三、CHC-AC®：中鋼公司產製，和DSC-AC® 一樣可取代天然粒料，作為瀝青混凝土(AC)使用於道路工程，實績包含高雄市南星路、中山路及沿海路的部分路段，其中，南星路轉爐石瀝青混凝土鋪面道路於2016年榮獲行政院公共工程委員會金質獎的殊榮，道路品質獲高度肯定。