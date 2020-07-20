快訊

失聯移工成主廚 被逮後高雄日賣400份蚵仔煎成絕響

500元動滋券只要登記就可抽 一招教你完全攻略

中鋼集團註冊轉爐石系列產品商標

經濟日報 / 記者廖賢龍／即時報導
CHC-AC®產品實績─高雄市南星路瀝青混凝土(AC)（圖／中鋼提供）
CHC-AC®產品實績─高雄市南星路瀝青混凝土(AC)（圖／中鋼提供）

中鋼集團近期完成國內轉爐石產品商標註冊，並依循三級品質管理制度理念，對於轉爐石產品的生產、銷售及成效追蹤，訂定完善管理制度，不僅確保產品品質，亦避免該產品遭受仿冒

浦項鋼鐵公司(POSCO)為韓國最大一貫作業煉鋼廠，POSCO製鋼的爐石副產品已廣泛應用於水泥生料、道路工程及海事工程等。此外， POSCO亦以Triton®系列產品進行商標註冊，將轉爐石產品推廣應用於海洋牧場建造，其目的在恢復已受損之海洋生態系統，且被世界自然保護大會(World Conservation Congress, WCC）和世界永續發展商業委員會(World Business Council for Sustainable Development, WBCSD）公認為最佳應用實績。

中鋼集團參考POSCO Triton®系列產品註冊商標的成功推廣經驗，同時確保產品品質及避免轉爐石產品遭受仿冒，故亦將轉爐石產品於國內完成商標註冊。轉爐石產品具耐磨性、高硬度、內摩擦角大、抗壓強度高及高加州承載比(California bearing ratio, CBR)值等優良工程材料特性，依製程及產源進行區分，分別註冊AMA®、DSC-AC®及CHC-AC®等商標名稱，說明如下：

一、AMA®：中鋼公司產製，其二氧化矽含量較高，適合取代天然粒料用於非結構性混凝土（如消波塊、護坡塊、地磚等用途）或鐵路道碴等工程材料，本系列商標產品包含AMA Tetrapod®(消波塊)、AMA Brick®(地磚)、AMA Stone®(塊石)以及AMA Reef®(藻礁)，並已實際應用於水利局應急工程護坡塊及宏利汽車停車場興建工程高壓磚等，不僅節省工程經費，其品質亦深獲使用者肯定。

二、DSC-AC®：中龍鋼鐵公司產製，可取代天然粒料，再依照設計訂定的比例與瀝青膠泥充分拌合均勻後，可作為瀝青混凝土(AC)使用於道路工程，其應用實績包含台中市向上路、黎明路及萬海貨櫃場道路之部分路段，道路使用狀況良好。

三、CHC-AC®：中鋼公司產製，和DSC-AC® 一樣可取代天然粒料，作為瀝青混凝土(AC)使用於道路工程，實績包含高雄市南星路、中山路及沿海路的部分路段，其中，南星路轉爐石瀝青混凝土鋪面道路於2016年榮獲行政院公共工程委員會金質獎的殊榮，道路品質獲高度肯定。

中鋼集團將轉爐石註冊商標，以建立自有品牌，同時透過完善的管理制度確保產品品質，有信心提供顧客最佳的使用體驗。此外，中聯資源公司也將持續運用轉爐石優質的特性，陸續呈現成功案例與實績，以響應循環經濟，創造環境永續。

DSC-AC®產品實績─台中市向上路瀝青混凝土(AC)（圖／中鋼提供）
DSC-AC®產品實績─台中市向上路瀝青混凝土(AC)（圖／中鋼提供）
AMA®產品實績─宏利汽車停車場興建工程高壓磚（圖／中鋼提供）
AMA®產品實績─宏利汽車停車場興建工程高壓磚（圖／中鋼提供）

商標 中鋼 仿冒

延伸閱讀

中鋼佛心盤價 樂了鋼廠

中鋼9月新盤價 全面調漲

中鋼9月盤價連三漲 下半年營運逐季回升

中鋼、燁輝 獲利看旺

相關新聞

盛弘旗下哈佛立足內科 與上準簽訂細胞檢測攻高端市場

盛弘（8403）旗下精準健康公司與哈佛健診今（20）日舉辦健診中心搬遷至內湖科學園區喬遷儀式，宣誓集團跨足高階健檢的決心...

盛弘旗下哈佛與上準簽訂細胞檢測 搶攻高端市場

盛弘醫藥（8403）旗下精準健康公司與哈佛健診今(20)日舉辦健診中心搬遷至內湖科學園區喬遷儀式，宣誓集團跨足高階健檢的...

安克生醫攜手史丹佛睡眠中心 國際臨床合作順利

安克生醫（4188）自行研發上市的智慧影像醫材「安克呼止偵®」，與美國史丹佛睡眠中心的國際臨床合作案，已於上周順利完成首...

桃捷今年首次人才招募 錄取率僅3.19%

桃捷公司今年度第一次人才招募，18日於大園國際高中舉行第一試（術科+筆試），這次招募共吸引1,348人報考，爭取43個職...

策略經營／陳文雄…創新商品 滿足客戶需求

金融市場歷經崩盤後又快速彈升，動盪行情不斷考驗投信表現，新光投信總經理陳文雄表示，市場帶來的挑戰不曾減少過，而透過清楚定...

點子農場／當電台變成民歌西餐廳

「如果您經營的不是電台，您覺得這會是什麼樣的生意？」我問了最後一個問題，在結束這場拜訪之前。

數位行銷／FAB銷售法則

對岸最近甫落幕的大學高考語文考試，以齊國的公子糾與公子小白爭奪君位，管仲和鮑叔分別輔助他們的典故，要求考生寫出一篇發言稿...

經濟選書／美好未來 從理財開始

「你不理財，財不理你」，理財已是現代人生活的一部分，不過，隨著網路發達，資訊傳播迅速，各類理財資訊與投資心法垂手可得，加...

進口豪華車 賣到沒貨了

台灣豪華車需求不減，新冠疫情下，車商卻無新車可賣，進口車品牌包括賓士、BMW、福斯體系，甚至跑車品牌保時捷等，近期庫存新...

和泰：「疫」外催出一成買氣

疫情打亂車廠供應策略，車市需求不減反增。車商龍頭和泰車統計第一線銷售的情況後發現，至少有一成的新車購買力，是在新冠疫情爆...

北市飯店業者 盼比照SARS紓困

海外旅客進不來，台灣國際觀光飯店剉咧等；據悉，目前包括台北文華東方酒店、台北老爺酒店、西華飯店、萬豪酒店、福華飯店、美福...

劉文治：觀光飯店恐爆新一波裁員潮

新冠肺炎影響，海外旅客進不來、國際觀光飯店業者費用支出卻無法降低，飯店大老暨西華飯店集團董事長劉文治昨（19）日表示，「...

熱門新聞

農遊券限定跨區使用麻煩 網友爆：居住地「填假的啦」

紅鏈收購台鏈 郭台銘震驚

500萬人抽到農遊券 還有滿千送百抽獎三大好禮

「本來就會買」…學者憂3倍券淪替代消費

三倍券塑膠卡套不環保？ 經部解釋：民眾已有多種妙用

動滋券今起開放登記被塞爆！官網無限轉圈頁面空白

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。