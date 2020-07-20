盛弘旗下哈佛立足內科 與上準簽訂細胞檢測攻高端市場

盛弘（8403）旗下精準健康公司與哈佛健診今（20）日舉辦健診中心搬遷至內湖科學園區喬遷儀式，宣誓集團跨足高階健檢的決心，並同步發表近九個月來累積超過3,000位台灣民眾的基因檢測服務，並計劃2年內建立2萬例台灣自有基因資料庫的目標。此外，亦與國內精準醫學平台開發業者上準微流體進行簽約，攜手合作搶攻高端細胞液態檢測市場。

盛弘集團董事長楊弘仁表示，近年來公司即倡導將基因檢測納入常規健檢項目，並於去年以旗下精準健康合併國內老字號的哈佛健診，架構由前者負責產品策略，哈佛則為通路服務，完成預防醫學結合精準醫療的進階布局。隨著資料分析與人工智慧技術應用於生物技術分析，精準健康與國內最早建立亞洲疾病風險評估資料庫和計算模型的康健基因合作，目標2年內建立2萬例屬於台灣自有的基因資料庫。

針對已服務的3,000位的檢測項目，亦已完成第一階段比對分析。目前主要客群男女比約為3:7，年齡分布為35-55歲之青壯階層，初步結果顯示胃癌是台灣民眾基因高風險人口比例最多的癌症；而高達86.65%的民眾在現代「生活形態」影響下成為三高（高血壓、高血脂、高血糖）高風險族群。

為提供更完整且全面預防醫學與精準醫療的服務，精準健康也引進高端細胞檢測項目，今日同步與上準進行簽約。盛弘表示，上準專精於微流體晶片設計與系統整合，用於進行罕見細胞純化及分析。雙方初步合作為液態切片的細胞檢測以及免疫細胞篩檢套組，以微流體系統定性定量血中的循環腫瘤細胞，作為癌症風險早期檢測及對抗感染及腫瘤的免疫力指標評估。