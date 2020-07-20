快訊

失聯移工成主廚 被逮後高雄日賣400份蚵仔煎成絕響

500元動滋券只要登記就可抽 一招教你完全攻略

台灣大攜手台塑 打造5G自駕車產業生態系

經濟日報 / 記者吳凱中／台北即時報導

台灣大（3045）「超5G應用」將在商用自駕車領域大展身手。台灣大今（20）日宣布，與台塑企業旗下之台灣貨車運輸產業龍頭台塑汽車貨運深化合作，由台灣大提供穩定高品質的5G訊號及車聯網（Vehicle to Everything，V2X）維運服務，台塑企業提供旗下台塑汽車貨運之車輛資源，並以長庚養生文化村作為試行場域，創下國內電信、貨車運輸產業龍頭跨領域合作發展商用自駕車的首例，可望加速實現商用自駕車引領台灣整體產業升級的遠大願景。

台灣大企業用戶事業群商務長吳傳輝表示，根據產業研究機構Ameri Research研究指出，預計到2024年，全球車聯網產業規模將突破450億美元。車聯網用於行車安全，一旦傳遞影像訊號或即時路況發生延遲，可能導致嚴重行車事故，絕不容許有絲毫延誤。

透過台灣大穩定、快速又低延遲的5G訊號，加上可同步處理多元訊息的雲端平台，將成為車聯網發展背後最有力的後盾。台灣大相當期待與台塑集團展開跨領域合作，發揮強強聯手優勢，一同促進台灣自駕車商用發展更臻成熟。

台塑汽車貨運股份有限公司董事長陳勝光表示，公司成立至今逾55年，累積車輛運輸之運用與服務經驗無數，配合長庚養生文化村的絕佳試驗場地，投入自駕車物流及乘客運輸應用驗證，堪稱是自駕車試用與實用的最佳選擇。

長庚養生文化村管理部主任戴興業表示，養生文化村佔地34公頃，是國內規模最大，佔地最廣的老年住宅，此次藉由台灣大快速低延遲的5G訊號服務與台塑汽車的車體結構，不僅提供住民安全可靠的接駁服務，更串聯起住民的情感、文化與智慧的交流。

不僅台灣跨產業龍頭宣布合作，這項合作同時還有眾多頂尖學界團隊的核心技術，以及業界領先設備服務商共同加盟，包括臺灣大學開發的AI感知自駕系統、明志科技大學研發的多項專利車輛工程技術、NOKIA的CV2X（cellular vehicle-to-everything）技術、iAuto艾歐圖科技的自駕車系統整合服務等，共同打造「車、路、雲」無縫接軌的整合應用。

台塑集團 自駕車 台灣大

延伸閱讀

台灣大、台塑聯手 打造5G自駕車產業生態系

股市活水 2,698億股息配發

全國第一輛！彰濱自駕觀光小巴上路 明起開放免費搭乘

全台首輛自駕小巴15日上路 展現台自駕車技術水準

相關新聞

盛弘旗下哈佛立足內科 與上準簽訂細胞檢測攻高端市場

盛弘（8403）旗下精準健康公司與哈佛健診今（20）日舉辦健診中心搬遷至內湖科學園區喬遷儀式，宣誓集團跨足高階健檢的決心...

盛弘旗下哈佛與上準簽訂細胞檢測 搶攻高端市場

盛弘醫藥（8403）旗下精準健康公司與哈佛健診今(20)日舉辦健診中心搬遷至內湖科學園區喬遷儀式，宣誓集團跨足高階健檢的...

安克生醫攜手史丹佛睡眠中心 國際臨床合作順利

安克生醫（4188）自行研發上市的智慧影像醫材「安克呼止偵®」，與美國史丹佛睡眠中心的國際臨床合作案，已於上周順利完成首...

桃捷今年首次人才招募 錄取率僅3.19%

桃捷公司今年度第一次人才招募，18日於大園國際高中舉行第一試（術科+筆試），這次招募共吸引1,348人報考，爭取43個職...

策略經營／陳文雄…創新商品 滿足客戶需求

金融市場歷經崩盤後又快速彈升，動盪行情不斷考驗投信表現，新光投信總經理陳文雄表示，市場帶來的挑戰不曾減少過，而透過清楚定...

點子農場／當電台變成民歌西餐廳

「如果您經營的不是電台，您覺得這會是什麼樣的生意？」我問了最後一個問題，在結束這場拜訪之前。

數位行銷／FAB銷售法則

對岸最近甫落幕的大學高考語文考試，以齊國的公子糾與公子小白爭奪君位，管仲和鮑叔分別輔助他們的典故，要求考生寫出一篇發言稿...

經濟選書／美好未來 從理財開始

「你不理財，財不理你」，理財已是現代人生活的一部分，不過，隨著網路發達，資訊傳播迅速，各類理財資訊與投資心法垂手可得，加...

進口豪華車 賣到沒貨了

台灣豪華車需求不減，新冠疫情下，車商卻無新車可賣，進口車品牌包括賓士、BMW、福斯體系，甚至跑車品牌保時捷等，近期庫存新...

和泰：「疫」外催出一成買氣

疫情打亂車廠供應策略，車市需求不減反增。車商龍頭和泰車統計第一線銷售的情況後發現，至少有一成的新車購買力，是在新冠疫情爆...

北市飯店業者 盼比照SARS紓困

海外旅客進不來，台灣國際觀光飯店剉咧等；據悉，目前包括台北文華東方酒店、台北老爺酒店、西華飯店、萬豪酒店、福華飯店、美福...

劉文治：觀光飯店恐爆新一波裁員潮

新冠肺炎影響，海外旅客進不來、國際觀光飯店業者費用支出卻無法降低，飯店大老暨西華飯店集團董事長劉文治昨（19）日表示，「...

熱門新聞

農遊券限定跨區使用麻煩 網友爆：居住地「填假的啦」

紅鏈收購台鏈 郭台銘震驚

500萬人抽到農遊券 還有滿千送百抽獎三大好禮

「本來就會買」…學者憂3倍券淪替代消費

三倍券塑膠卡套不環保？ 經部解釋：民眾已有多種妙用

動滋券今起開放登記被塞爆！官網無限轉圈頁面空白

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。