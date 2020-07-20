台灣大攜手台塑 打造5G自駕車產業生態系

台灣大（3045）「超5G應用」將在商用自駕車領域大展身手。台灣大今（20）日宣布，與台塑企業旗下之台灣貨車運輸產業龍頭台塑汽車貨運深化合作，由台灣大提供穩定高品質的5G訊號及車聯網（Vehicle to Everything，V2X）維運服務，台塑企業提供旗下台塑汽車貨運之車輛資源，並以長庚養生文化村作為試行場域，創下國內電信、貨車運輸產業龍頭跨領域合作發展商用自駕車的首例，可望加速實現商用自駕車引領台灣整體產業升級的遠大願景。

台灣大企業用戶事業群商務長吳傳輝表示，根據產業研究機構Ameri Research研究指出，預計到2024年，全球車聯網產業規模將突破450億美元。車聯網用於行車安全，一旦傳遞影像訊號或即時路況發生延遲，可能導致嚴重行車事故，絕不容許有絲毫延誤。

透過台灣大穩定、快速又低延遲的5G訊號，加上可同步處理多元訊息的雲端平台，將成為車聯網發展背後最有力的後盾。台灣大相當期待與台塑集團展開跨領域合作，發揮強強聯手優勢，一同促進台灣自駕車商用發展更臻成熟。

台塑汽車貨運股份有限公司董事長陳勝光表示，公司成立至今逾55年，累積車輛運輸之運用與服務經驗無數，配合長庚養生文化村的絕佳試驗場地，投入自駕車物流及乘客運輸應用驗證，堪稱是自駕車試用與實用的最佳選擇。

長庚養生文化村管理部主任戴興業表示，養生文化村佔地34公頃，是國內規模最大，佔地最廣的老年住宅，此次藉由台灣大快速低延遲的5G訊號服務與台塑汽車的車體結構，不僅提供住民安全可靠的接駁服務，更串聯起住民的情感、文化與智慧的交流。

不僅台灣跨產業龍頭宣布合作，這項合作同時還有眾多頂尖學界團隊的核心技術，以及業界領先設備服務商共同加盟，包括臺灣大學開發的AI感知自駕系統、明志科技大學研發的多項專利車輛工程技術、NOKIA的CV2X（cellular vehicle-to-everything）技術、iAuto艾歐圖科技的自駕車系統整合服務等，共同打造「車、路、雲」無縫接軌的整合應用。