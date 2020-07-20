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桃捷今年首次人才招募 錄取率僅3.19%

經濟日報 / 記者楊文琪／台北即時報導
桃捷公司今年度第一次人才招募，18日於大園國際高中舉行第一試（術科+筆試），這次招募共吸引1,348人報考，爭取43個職缺，錄取率僅3.19%。圖／桃捷公司提供
桃捷公司今年度第一次人才招募，18日於大園國際高中舉行第一試（術科+筆試），這次招募共吸引1,348人報考，爭取43個職缺，錄取率僅3.19%。圖／桃捷公司提供

桃捷公司今年度第一次人才招募，18日於大園國際高中舉行第一試（術科+筆試），這次招募共吸引1,348人報考，爭取43個職缺，錄取率僅3.19%。

桃捷公司董事長劉坤億表示，防疫措施比照國家級規格辦理，充分保障考生權益及健康。也提醒考生筆試結束，將在7月23日中午12時至7月24日下午5時於招募官網，開放筆試成績查詢；7月29日進行第二階段口試；8月4日公告錄取名單；8月17日起錄取者進行報到，相關時程請考生關注。

桃捷公司說，台灣新冠肺炎疫情趨緩，桃捷公司從今年下半年開始，全力開拓機場捷運沿線旅遊景點，提升運量，也提出開源、振興等計畫拓展公司營運，此次招募希望網羅專業、充滿活力、優質人才加入桃捷大家庭，在後疫情時期和桃捷公司一起打拚。

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