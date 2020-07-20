經濟選書／美好未來 從理財開始

「你不理財，財不理你」，理財已是現代人生活的一部分，不過，隨著網路發達，資訊傳播迅速，各類理財資訊與投資心法垂手可得，加上金融商品推陳出新，往往令人產生「選擇困難」而無從著手。而部分投資新手，初入市場卻缺乏正確的觀念，誤將冒險當作積極，往往在未掙得第一桶金之前，就將本錢損失，造成「投資恐懼」而遠離市場，也遠離了為自己創造財富、累積資產的機會。

身處低利時代，單純的縮衣節食攢死錢，已無法因應未來退休生活的財務需求，遑論在少子化的趨勢下，「養兒防老」更是不切實際的夢想，因此，每一個人都應為自己、為家人仔細思考並建立一個可行、可達成的理財計畫。

不過，在實際投入資金、時間之前，建立一個正確的「投資理財」觀念才是最重要。投資大師巴菲特的投資理念清楚而直接——善用時間的「複利」效果，這在投資理財領域已是老生常談，但它考驗的是人的耐性與恆心，也是投資理財的基本功與基本觀念。

本書以生動的說故事方式，讓讀者再次體會複利的力量，釐清冒險與風險的差別，進而了解資產配置的本質與原理，同時提供現代理財工具與分析平台，提供讀者理解並與實務接軌，逐步建立完整的理財觀念並善用理財工具，打造一個符合自身需求的投資組合。

理財要及時，各個年齡層對理財的需求與能力均不相同：年輕人不要因為起始資金偏低而妄自菲薄，放棄了為自己創造財務自由的機會；青壯族也不要因為家庭負擔大而放棄未來；銀髮族更不因年紀大而屈就於縮衣節食。不論是要豐富自己的人生也好，或是避免成為「下流老人」也罷，為自己做好理財規畫是現代人對自己的責任。

千里之行，始於足下，本書將引領您進入理財世界，開啟未來美好的人生。

（本文摘自《智能投資＋資產配置新思維》，經濟日報出版）