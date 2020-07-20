經濟選書／美好未來 從理財開始

經濟日報 / 劉宗聖

「你不理財，財不理你」，理財已是現代人生活的一部分，不過，隨著網路發達，資訊傳播迅速，各類理財資訊與投資心法垂手可得，加上金融商品推陳出新，往往令人產生「選擇困難」而無從著手。而部分投資新手，初入市場卻缺乏正確的觀念，誤將冒險當作積極，往往在未掙得第一桶金之前，就將本錢損失，造成「投資恐懼」而遠離市場，也遠離了為自己創造財富、累積資產的機會。

身處低利時代，單純的縮衣節食攢死錢，已無法因應未來退休生活的財務需求，遑論在少子化的趨勢下，「養兒防老」更是不切實際的夢想，因此，每一個人都應為自己、為家人仔細思考並建立一個可行、可達成的理財計畫。

不過，在實際投入資金、時間之前，建立一個正確的「投資理財」觀念才是最重要。投資大師巴菲特的投資理念清楚而直接——善用時間的「複利」效果，這在投資理財領域已是老生常談，但它考驗的是人的耐性與恆心，也是投資理財的基本功與基本觀念。

本書以生動的說故事方式，讓讀者再次體會複利的力量，釐清冒險與風險的差別，進而了解資產配置的本質與原理，同時提供現代理財工具與分析平台，提供讀者理解並與實務接軌，逐步建立完整的理財觀念並善用理財工具，打造一個符合自身需求的投資組合。

理財要及時，各個年齡層對理財的需求與能力均不相同：年輕人不要因為起始資金偏低而妄自菲薄，放棄了為自己創造財務自由的機會；青壯族也不要因為家庭負擔大而放棄未來；銀髮族更不因年紀大而屈就於縮衣節食。不論是要豐富自己的人生也好，或是避免成為「下流老人」也罷，為自己做好理財規畫是現代人對自己的責任。

千里之行，始於足下，本書將引領您進入理財世界，開啟未來美好的人生。

（本文摘自《智能投資＋資產配置新思維》，經濟日報出版）

下流老人 少子化 銀髮族

延伸閱讀

聰明理財保老本 台中法制局教長輩防理財優惠陷阱

超實用！五招懶人理財法，找出最適合你的理財方式

航空業燒錢！ 他如何從「億萬」富豪變成「百萬」富翁？

敝「股」自珍？巴菲特最近或已逢低買進這支股票

相關新聞

劉文治：觀光飯店恐爆新一波裁員潮

新冠肺炎影響，海外旅客進不來、國際觀光飯店業者費用支出卻無法降低，飯店大老暨西華飯店集團董事長劉文治昨（19）日表示，「...

策略經營／陳文雄…創新商品 滿足客戶需求

金融市場歷經崩盤後又快速彈升，動盪行情不斷考驗投信表現，新光投信總經理陳文雄表示，市場帶來的挑戰不曾減少過，而透過清楚定...

點子農場／當電台變成民歌西餐廳

「如果您經營的不是電台，您覺得這會是什麼樣的生意？」我問了最後一個問題，在結束這場拜訪之前。

數位行銷／FAB銷售法則

對岸最近甫落幕的大學高考語文考試，以齊國的公子糾與公子小白爭奪君位，管仲和鮑叔分別輔助他們的典故，要求考生寫出一篇發言稿...

經濟選書／美好未來 從理財開始

「你不理財，財不理你」，理財已是現代人生活的一部分，不過，隨著網路發達，資訊傳播迅速，各類理財資訊與投資心法垂手可得，加...

進口豪華車 賣到沒貨了

台灣豪華車需求不減，新冠疫情下，車商卻無新車可賣，進口車品牌包括賓士、BMW、福斯體系，甚至跑車品牌保時捷等，近期庫存新...

和泰：「疫」外催出一成買氣

疫情打亂車廠供應策略，車市需求不減反增。車商龍頭和泰車統計第一線銷售的情況後發現，至少有一成的新車購買力，是在新冠疫情爆...

北市飯店業者 盼比照SARS紓困

海外旅客進不來，台灣國際觀光飯店剉咧等；據悉，目前包括台北文華東方酒店、台北老爺酒店、西華飯店、萬豪酒店、福華飯店、美福...

新聞眼／大同之亂沒贏家 誰顧14萬小股東

大同股東會後短短十多天，主管機關採取史上最嚴厲的措辭與動作，出重手多路裁罰公司派，讓市場派從原本的全軍覆沒出現翻盤契機。...

黃國昌上陣…大同爭議延長賽 兩派論壇鬥法

大同上月底股東會改選董事引爆嚴重爭議，近期不排除召開股東臨時會重選，公司與市場兩派之爭進入延長賽，也紛紛請來公司法權威，...

產業向前衝／創業6年 靠「大店長計畫」得解方

屏東「漫時光」早午餐負責人徐皖台創業6年，從零開始，發展加盟體系，如今在高屏區有7家店。他回想起創業初期艱辛，開店前3天...

在地心產業／老字號建材商 跨足居家事業版圖

國內老字號建材大廠建鴻興業1986年創立「櫻王KINOWN」，以生產填縫劑、黏著劑等建材起家，拓展到自創寶石抿石子牆面裝...

熱門新聞

第二波農遊券中籤機率96% 最晚深夜近12時才會收到簡訊

整理包／農遊券第二波今午抽籤 10問一次查清楚

三倍券塑膠片挨批垃圾 彭啟明嘆可惜：最後一關沒做好

農遊券限定跨區使用麻煩 網友爆：居住地「填假的啦」

把握今明兩天下載藝FUN券 三招登記不卡關

整理包／浪漫客庄旅遊券17問答 一次搞清楚

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。