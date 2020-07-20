點子農場／當電台變成民歌西餐廳

經濟日報 / 吳仁麟

「如果您經營的不是電台，您覺得這會是什麼樣的生意？」我問了最後一個問題，在結束這場拜訪之前。

他忽然安靜了幾秒，很認真的思考，顯然明白我這問題的意思。在媒體產業寒冬的年代，一個新電台很難靠傳統電台的經營模式活下去。

「我會說，這電台比較像是一家民歌西餐廳。」他說，兩者都是用聲音先滿足聽眾需求，再提供其他消費服務。

他管理的電台在去年才成立，投資的手筆卻遠遠超過許多台北的電台。裝潢得像星級飯店的辦公室設在內湖的高科技園區裡，使用最先進的數位廣播設備，看來是準備了鉅額資金想打一場硬仗。

家電台也拿到政府釋出的最後一批電台執照，當絕多數人都不看好電台市場，來自南台灣的資金卻樂觀的在台北創辦這家電台。

這家電台的董事長其實是知名廣播人，在南台灣經營電台事業40多年名利雙收。這次之所以會重金投資打造都會型電台，背後有理性也有感性因素。除了看好民歌世代的消費群，也想讓雙胞胎女兒學習經營新型態的廣播事業。

雙胞胎姐妹花是這家電台最醒目的風景之一，兩個20出頭歲的女生，站在一起時看來簡直像是在照鏡子，髮型、化妝、衣著，連高跟鞋都一模一樣，一位叫Chanel，一位叫Fendi，都是她們母親最愛的精品名牌。兩人分別在英國和日本讀完大學，去年才回台，在父親的安排下在這家電台擔任主管。

除了訓練女兒經營廣播事業，這位南台灣的廣播人也看到一個很特別的「民歌世代」市場，這是專屬於台北的黃金消費群。

年紀大約從35歲到50歲，正是台灣民歌運動最火紅的15年，這些人都有相當的消費力，卻很少受到電台節目的重視。因為大部分電台都把主要聽眾設成年輕族群，只播流行音樂談潮流話題，但是民歌世代的這群人卻有許多記憶和情感留在那些老歌老故事裡。

所以該電台鎖定台北的民歌世代族群，為這群經歷過政治經濟劇變年代的人口提供服務，把傳統的電台服務也同步和網站與社群媒體連線。利用資訊科技分析掌握聽眾資料，精準規畫各種線上線下的商業模式。

新媒體時代，電台反而更具優勢，像是2019年7月東京一家廣播電台企畫了一個很受好評的節目，由知名超級跑車品牌贊助。談起贊助的原因，超跑高層說，是為了創造品牌的差異化。

超跑公司認為，如果想要對一般人傳達高檔車的品牌故事，沒有畫面會更好。超跑的影像和照片，往往會讓人產生難以親近的距離感。但是透過電台的廣播節目，可以經由聲音傳達厚實的關門聲還有沈重的引擎聲，讓人在腦海中建立對超跑品牌的獨特想像。

傳統廣播電台與網路廣播電台是完全不同的物種，過去的聽眾聽的是收音機，現在的聽眾都在聽手機

手機除了能收集到聽眾的基本資料，如年齡、性別、收聽習慣甚至收聽位置，還可以把所有資料透過手機回傳到App後台。

經過大數據整理，再透過AI人工智能進行分析，精準對使用者投放有效廣告並交流互動。

當一家新電台開始想像自己是一家民歌西餐廳，更多的傳統媒體顯然也可以想像自己的更多可能。

家電 手機 雙胞胎

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