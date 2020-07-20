策略經營／陳文雄…創新商品 滿足客戶需求

經濟日報 / 黃力
新光投信總經理陳文雄表示，透過清楚定位及團隊合作，將戮力提升基金績效。 新光投信／提供
新光投信總經理陳文雄表示，透過清楚定位及團隊合作，將戮力提升基金績效。 新光投信／提供

金融市場歷經崩盤後又快速彈升，動盪行情不斷考驗投信表現，新光投信總經理陳文雄表示，市場帶來的挑戰不曾減少過，而透過清楚定位及團隊合作，新光投信蛻變的步調仍穩健且明確，未來將戮力提升基金績效，提供適切商品及服務，讓投資大眾更加認識、更加信任這個品牌。

善用優勢 擴大市場

新光投信去年發了八檔ETF，同期間也發行了新光特別股基金，今年至今則陸續推出了新光新興富裕國家債券基金、新光全球宅經濟基金；在ETF和主動型基金的開發上不遺餘力，資產管理規模維持新台幣近700億元左右的水準，守穩投信規模排行中段的位置。

陳文雄指出，ETF為熱門理財商品，相關需求居高不下，使ETF的發行能有效提升公司資產管理的規模，新光投信將持續開拓ETF市場，不過，發展並不會只聚焦在ETF上，相反地，商品在標的、策略以及類型的多樣化才是追求的目標。

機構法人及一般大眾需求各異，而新光投信在擁有金控優勢下，有能力開發不同商品以滿足不同客戶，因此，公司兩路並進，開拓機構法人端與零售端的商機，這也表示，不論是ETF或是主動型基金，對新光投信來說，都具有發揮空間。

「在跟客戶溝通的過程中，要去了解需求點在哪，要去想怎麼樣包裝，要去評估各種投資角度。」陳文雄表示，綜觀市場，因產品同質性高，加上同業跟進的步調快，多數新產品的優勢期間不會太長，所以公司除了要維持既有的商品品質外，也會持續蒐集通路端的意見，於每月開會集思廣益，構想新品。

科技應用 掌握脈動

以今年來說，新冠肺炎疫情的蔓延大大影響了人類的消費行為，並進一步改變產業發展步調，攪亂金融市場行情，然而，在危機當道之際，科技新興應用也順勢加速深化進入生活、娛樂、工作等面向，新光投信隨即掌握此一投資契機，推出相應的基金，方便投資人參與產業趨勢行情。

基金推出的成功與否，不外乎精準掌握產業脈動及快速作業，而這需要投研、行銷、業務等部門齊心協力，陳文雄認為，面對性質高度相異的部門，最佳的管理準則是明確的定位，「若每個人都有明確定位，整體組織運作就會有效率，因為每個人都知道大家在做什麼，就可以減少不必要的磨合，緊密地把大家結合在一起。」

在更具整合性的團隊的努力下，新光投信新品規劃不停歇，ETF未來將以投資等級的新興市場債為發行方向，主動型基金也會推陳出新，並以一年發行兩支為目標。

除商品外，在行銷部分，則將從線上起頭，網站改版推出定期定額、退休理財專區，同時加強銷售介面，優化使用流程，明年則可望串聯線下，舉辦理財營、大專院校座談會等活動；業務方面，不僅積極開發大型行庫以爭取更多通路上架機會，也另將直銷團隊擴編，藉此重拾舊客戶，也希冀觸及更多新客戶。

「新光投信方方面面都在改頭換面。」陳文雄點出，金融環境變化快速，許多以往未曾出現的現象都在今年發生，資產管理業者面臨的挑戰只會多不會少，而公司將秉持謹慎態度，提供更完善的商品及服務，幫助投資人實現理財目標。

ETF 新台幣 疫情

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