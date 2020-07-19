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六輕火災調查報告 台塑石化20日補送資料給縣府

中央社 / 雲林縣19日電

雲林縣六輕工業區煉製二廠15日發生工安事故，3名員工受傷，雲林縣政府除了重罰新台幣500萬元並勒令停工，台塑石化公司因火災事故調查報告有不足處，周末加班改正，明天將補送相關資料給縣府。

雲林縣政府建設處長李俊興今天表示，六輕在事故發生後3天內將初步火災事故調查報告送抵縣府，但經雲林縣六輕工安事故監督小組審查後，發現六輕對於14日晚間發現泵浦軸封洩漏到15日事故發生的時間序過於簡化，要求六輕明天再補送相關文件。

李俊興指出，雲林縣六輕工安監督小組後續將依六輕檢討報告、消防局火災事故調查報告及勞動部職安署工安調查報告等，立即召開六輕工安監督小組會議審查討論。

雲林縣六輕工安監督小組日前進入工業區現場勘查，初步認為是人為疏失釀禍；雲林縣消防局長林文山說，近日已對廠區現場操作員工和廠長製作相關筆錄，將依公共危險罪函送法辦。

台塑石化公司內部調查事故主因為幫浦軸封漏氣，雖然現場操作人員具有20年經驗，但因緊張過度，導致操作錯誤引起火災。

台塑石化公司高層感謝縣政府指教，並利用週末改正調查報告，明天將補送資料給縣府審查，且加強內部管理，確保安全。

六輕 事故 工安 台塑

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