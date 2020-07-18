國旅觀光潮 夏季旅展宜蘭縣府攜手業者推好康優惠

國內疫情趨緩、掀起一股國旅觀光熱潮，宜蘭有著豐富的旅遊特色與自然風景，一直以來是民眾喜愛的地方，宜蘭縣政府特別於夏季旅展攜手縣內觀光公協會及多家觀光業者，推出多項好康優惠，現場還有消費滿額加碼送及DIY體驗活動等，旅展來宜蘭館，讓您有吃有玩好禮拿不完。

2020宜蘭縣政府主打「夜經濟系列活動」，今年夏季不能錯過的盛事，就是即將於7月18日登場的「2020宜蘭童玩星光樂園」，為期44天，每日16時至21時免費暢遊，從傍晚到夜晚安排魔幻星光水舞秀、星空舞台、星光YA市集、星光遊藝踩街、星光遊戲場、星光裝置藝術等星光系列活動，打造冬山河親水公園成為極具魔力的星光樂園。還有8月25-29日的「宜蘭情人節」、9月1-11月30日的「噶瑪蘭公主文創光雕展演」及12月4-13日的「冬戀蘭陽溫泉季」等。

宜蘭縣長林姿妙表示，縣府為吸引外地遊客前來宜蘭旅遊將搭配中央「振興三倍券」及「安心旅遊補助」推出「食宿遊購行~酷樂券折價」、「住宿抽大獎」、「獎勵旅遊」、「景區展館優惠免門票入園」等4項振興方案，期待刺激消費，發揮加乘效益，邀請全國的遊客拿著3倍券到宜蘭最優質的店家銷費。

好吃、好玩、好康盡在宜蘭館

今年上半年因疫情影響，影響宜蘭整體觀光，在疫情趨緩後，宜蘭縣政府特別邀請宜蘭各觀光公協會、在地優質飯店民宿、觀光工廠、休閒農場及旅行社等籌組宜蘭館，參加2020全台、也是台北世貿展館首場大型實體旅展。宜蘭館為搶攻國旅商機，推出多項好康優惠:宜蘭縣旅館商業同業公會-住宿最低下殺五折，亦有各種優惠；宜蘭民宿合法經營者策略聯盟-雙人住宿券1,500元 買10送1；宜蘭縣旅行商業同業公會-宜蘭小鎮一日遊 599元/人；宜蘭縣休閒農業發展協會-宜蘭採果找茶趣體驗套票599元 買2送茶餅一包；宜蘭縣觀光工廠發展協會-買福袋抽珊瑚 超值福袋500元/個 （有機會抽中市價超過10萬元珊瑚）。

此外，館內邀請剛獲選宜蘭十大好食&好物的店家進駐，帶來宜蘭勁好呷的美食和伴手禮，現場可以買到星寶蔥體驗農場 三星蔥油餅每包100元、三合蔬食燒餅 福袋/分享包買三送一、星源茶園 紅茶牛舌餅買五送一、蘭田穀王烘焙坊 三星蔥鹹蛋糕第二件八折、樸豔辣椒美食文創館 辣椒冰淇淋每杯80元、食全食美 金沙鹹蛋黃雪花餅每盒300元、陳家庄農園 米餅3包250元、毓秀私房醬 麻油薑泥等任選三瓶八五折、隆元茶莊 茶葉買三送一及蘭陽窯 陶瓷吸水杯墊買五送一等多樣宜蘭好食好物，每天還有5場DIY活動讓民眾免費體驗。

而到宜蘭旅遊一定要住一晚才能更深入體驗在地生活，這次旅展宜蘭飯店亦祭出超值優惠，包括白宮渡假飯店 一泊一食經典客房2,000元；頭城農場 暇意食光享樂券890元；兆品酒店礁溪推出宜蘭最強烤鴨餐；村却國際溫泉酒店 雙湯住宿三折起，下午茶劵、餐券全館買十送一；中冠礁溪大飯店星河傳說溫泉水世界SPA平日券2,500元/套。