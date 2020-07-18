影／南投中山街郵局分時段領三倍券 不用大排長龍

郵局今天不限制身分證字號單、雙號領取振興三倍券，南投市中山街郵局一早就有民眾排隊，郵局除請志工協助引導，還依號碼牌區分時段讓民眾領取，省下許多排隊時間，一上午就有600人完成領取，效率相當高。

南投郵局局長王月珍表示，南投郵局所轄42個支局共設立53個專辦櫃台，15日起開放民眾領取三倍券，弱勢戶只要到郵局讀健取健保卡，便可以確認身份，民眾可以放心。

為紓解領取三倍券排隊人潮，平日按身分證字號單、雙號進行分流，民眾也可經現場告示牌及志工引導，加快領券速度。民眾到郵局領三倍券前，可以先到振興三倍券官網電子地圖，查詢各地郵局票券存量，或透過網路預約及「0800-700-199電話預約專線」詢問，節省等候時間。

而今天和25日二個星期六，郵局從上午9點起至下午5點止提供領取振興三倍券服務，且不限身分證單雙號，南投市中山街郵局一早便有民眾排隊，人潮雖多卻很有秩序。

經理施慧兒說，中山街郵局所在人口密集，加上還有郵匯業務，為了避免人潮擁擠，領取三倍券民眾由志工現發號號碼牌，並分隔領取時段，民眾只要依據號碼牌和時間區段到郵局，志工就會協助領取三倍券，省下大排長龍時間。