宏亞旗下觀光工廠休息兩個月再出發 18日重新開幕

經濟日報 / 記者何秀玲／即時報導
巧克力共和國外觀。業者提供
巧克力共和國外觀。業者提供

宏亞（1236）今年上半年77餅乾系列業績年增20%，但喜餅品牌禮坊衰退15%，觀光工廠人潮更衰退一半，宏亞看好即將到來的中元節檔期，對下半年的報復性消費也樂觀以待。

宏亞位於桃園的巧克力觀光工廠受到疫情影響，今年4月底關閉整修，看好暑假出遊人潮，將於18日重新開幕。

宏亞表示，觀光工廠已開八年，以頭三年來看，一年都能創造近億元營收，但今年上半年受疫情影響，少了學生團克和家庭客，人潮銳減一半，本次重新開幕，加入其他全新體驗，並結合三倍券商機，平日將轉型為團體預約制，假日則開放散客免費參觀，並規劃參觀人數上限。

宏亞提到，今年上半年的產品銷售概況，77餅乾系列年增20%，主要是77乳加巧克力持續推出新品帶動，以及新貴派前年推出威化餅乾「大格酥」，去年業績大爆發，延續至今年。

看好威化產品的成長動能，原先宏亞的威化餅乾線僅四條，今年將再新增兩條；另外，宏亞77系列「Always歐維氏巧克力」今年年底將推出單粒包，以及手指餅乾。

禮坊今年上半年衰退15%，不過下半年有望出現訂婚喜餅的延單效應。宏亞表示，利用這段期間，也將高雄、台中、板橋等店舖大改裝，推出體驗式內容，例如伴手禮內容物與外包裝，都能讓消費者自己組合，店鋪也結合咖啡和蛋糕點心，朝向複合式經營。

今年中元節宏亞也將主力推新貴派大格酥，由於不景氣，大家會更想拜拜，今年下半年業績有望回溫。

民眾參觀巧克力共和國中的可可溫室。業者提供
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巧克力共和國選品店。業者提供
巧克力共和國選品店。業者提供
桃園巧克力共和國將於7月18日重新開幕，推出全新的職人酒瓶燒切體驗，期望帶給消費者不一樣旅遊服務。業者提供
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觀光工廠 巧克力 喜餅

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