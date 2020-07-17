蔬食宅商機夯 寬心園攜手來萬傳盛推植物肉手藝餃

國內知名蔬食連鎖品牌「寬心園」，今(17)日宣布攜手台灣頂級冷凍水餃品牌「來萬傳盛」，共同推出「植物肉手藝餃」，並同步在全台萊爾富超商、寬心園各分店及官網通路上架，搶攻平民蔬食宅商機。

寬心園董事長黃瓊瑩表示，寬心園將17年來暢銷名菜與名醬(百菇松露飯、香草迷迭蔬、極品xo醬、香菇辣椒醬)，結合小農契作的在地蔬菜，與高達六成的OmniPork新豬肉，以「一顆餃子一道菜」的創意發想，裝進一口口的「植物肉手藝餃」。

台灣正式從口蹄疫疫區除名，不僅舉國歡慶台灣豬重返國際市場，更是振奮了以豬肉為天的島國飲食文化。

不過，亞洲同時也迎來一陣植食風潮，一款號稱「新」豬肉的食品，夾帶超人氣的療癒力，以更營養、健康的全植成份，成為未來料理的後起之秀，也為台灣開啟了植物食代的全新航線。

「來萬傳盛」是全台最頂級的手工水餃專門品牌，今年與寬心園聯手，首度推出兼具環保與健康的「植物肉手藝餃」，繼承日本師傅習得的東北手藝，在勁道中融入細膩。

水餃使用六種麵粉黃金比例混合、六道揉製工序加上二次醒麵，用全台最Q彈的水餃皮，包裹台灣小農契作的在地食材(嘉義竹筍、新社杏鮑菇、南投娃娃菜等)，結合未來食新豬肉，讓每一口都是吃得好、更要吃得巧。

黃瓊瑩表示，植食主義（plant-based diet）隨全球暖化延燒至今，已在數不清的科學數據、與名廚影星的相繼挺身下，成為永續環保的入門。

2013年第一款植物肉上市，為人類立下歷史性的里程碑。這項最有溫度的科技發明，不只展現綠色食物的美麗與美味，更以「植食減碳、不減營養」的科學實證，打破大眾對植食的傳統迷思。

加拿大資深食物科研團隊研發的OmniPork新豬肉，以香菇、豌豆、非基改大豆及米等全植物，製成含100%飽和脂肪的優質蛋白，不但造福日趨增加的植食者，更有別於西式植物肉排、植物肉香腸，以亞洲飲食文化中最常見的絞肉，提升更多元的料理可能性。

其仿真的口感，也讓不少無肉不歡的消費者卸下心防，願意為減緩氣候變化與環境污染，作出折衷的選擇。