格威傳媒宣布 鄭儼驥任集團執行長

經濟日報 / 記者何秀玲／即時報導
格威傳媒集團執行長鄭儼驥。格威傳媒／提供
格威傳媒集團執行長鄭儼驥。格威傳媒／提供

格威傳媒（8497）日前由博報堂集團取得半數以上股權之後，今(17)日宣布於博報堂集團服務超過30年、博報堂整合媒體規劃部門負責人鄭儼驥，擔任格威傳媒集團執行長，為博報堂首位東京總部派任來台之高層主管。

鄭儼驥將擔任日本博報堂集團與格威傳媒間的橋樑，並強化博報堂集團在台灣的事業版圖，也能讓格威傳媒的發展更具前瞻性及國際化。

鄭儼驥出生於日本大阪，小學期間在台灣求學，長大後前往日本神戶的Marist Brothers國際學校及美國洛杉磯的南加州大學求學，其國際成長背景讓他中英日三國語言皆相當流利。

加入格威傳媒之前，鄭儼驥已於博報堂集團服務超過30年，服務過的客戶有聯合利華、可口可樂、三得利、P&G、Toyota等知名國際品牌企業，並曾擔任博報堂全球業務部門負責人、博報堂整合媒體規劃部門負責人。

格威傳媒集團董事長郭冠群表示，鄭儼驥擔任格威傳媒集團執行長，期盼他豐富的廣告行銷資歷、跨國客戶資源與國際視野，能協助格威傳媒集團的發展，透過鄭儼驥與博報堂集團之間的溝通及整合，使格威傳媒展現與其他廣告同業不同的新文化。

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