士品攜手洲際酒店 斥資10億打造國際旅館落腳樹林

士品集團煌麒公司與全球第二大跨國酒店企業－洲際酒店集團簽約，斥資10億元投資旗下品牌「智選假日酒店Holiday Inn Express」落腳新北樹林，在樹林火車站打造國際級酒店，新北市今（17）日表示，該案預計2023年開幕營運，估可創224個就業機會。

新北市經發局指出，該案選擇落腳樹林主因考量周邊沒有同類型競爭業者，不僅鄰近火車站，更目標鎖定樹林工業區等商務客為主要目標。再加上洲際酒店有全球最大飯店會員系統，擁有1.1億的會員數量，可望把商務跟旅遊帶進樹林。

新北市府說明，該投資案於今年1月17日入案，原規劃做商場使用且已取得建造執照，不過，因看好疫後新北市觀光產業動能及經濟復甦力道，士品擬變更建照設計為地下四層、地上12層的國際旅館，並與洲際酒店集團簽署投資契約。

新北市經發局表示，目前已協助釐清都市設計審議、土地使用管制、容積移轉、變更設計等開發程序，並且提供詳盡未來規劃建議。洲際酒店集團預定於今年7月底前提送建照變更，8月底可望完成變更程序。

新北市經發局指出，近期全球國際知名酒店品牌，看好新北未來旅宿業復甦發展，紛紛插旗新北，新北市府並強調，將會持續協助業者辦理相關行銷活動，迎接疫後觀光復甦。

新北市近期已協助多家飯店業者投資新北，包含興富發金山凱悅飯店（預定2022年底開幕）、洲際樹林假日酒店（2023年初開幕）、馥華艾美板橋飯店（預定2024年開幕）；另外，將捷金鬱金香酒店已於去年開幕，而翡翠灣福華飯店也因疫情趨緩，評估於今年8月復業。

新北市政府也強調，今年目標招商1,500億元不打折，截止今日招商目標已落實1,032億元，預估可創造超過4.2萬個就業機會，朝1,500億元投資目標大步邁進。

此外，新北市政府在今年5月底起陸續公告八里台北港產二用地、淡水沙崙園區及停車場用地及汐止長安段工業用地等公有土地招商案，持續提供招商投資服務，讓廠商落實在新北的投資計畫。