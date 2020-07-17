搶三倍券商機 網家旅遊鼓勵綁定Pi拍錢包增加回饋

經濟日報 / 記者彭慧明／即時報導

政府推動振興三倍券已於15日正式上路，許多消費者紛紛規劃戶外活動行程，帶動訂房住宿詢問度提升。看好此波商機， PChome網路家庭旗下PChome旅遊加入振興三倍券行列，可使用綁定三倍券的 Pi 拍錢包支付國內住宿訂房，PChome旅遊祭出「加碼滿額送P幣」優惠方案，即日起到8月15日於站上消費滿額再送P幣，最高可享13%P幣回饋，消費者線上預訂全台住宿，同時可累積三倍券消費金額。

PChome旅遊表示，7、8月份正值學生暑假，民眾安排全家出遊機會增加，為使旅遊品質提升，消費者更加重視住宿及度假體驗，現在有「全台5,000間飯店優惠3折起」超值優惠，使用Pi拍錢包付款筆筆訂單皆享最高5%P幣回饋，消費者可用優惠價格入住全台各縣市五星級飯店或奢華民宿。

為了回饋消費者，PChome旅遊與同集團Pi拍錢包合作「滿額送P幣」優惠方案，即日起到8月15日在站上完成國內住宿訂單付款，不限訂房及住宿日期，使用 Pi 拍錢包付款單筆消費滿3,000元(含)以上，入住後額外加贈200P幣、單筆消費滿7,000元(含)以上加贈500P幣、單筆消費滿12,000元(含)以上加贈1,000P幣，加上每筆訂單金額享5%P幣回饋優惠，最高共可享13%P幣回饋，且1P幣等於1元，全台超過 18萬個商店均可直接以P幣折抵付款。

PChome 三倍券 網路家庭

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