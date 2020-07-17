貨櫃輪旺到滿艙 長榮、陽明及台驊營運面將受惠

海運市場最近又傳出一個驚奇的事，隨著各國疫情後陸續解封，市場上相關物資的需求大增，貨櫃輪旺到滿艙，7月傳出遠東到美西還有6千多個櫃子排隊對著要上船，也讓這波貨櫃輪海運運價易漲難跌。國內的長榮海運（2603）、陽明海運（2609）及台驊（2636）營運面將受惠。

7月海運市場風雲再起，雖然上周航交所的運價略為下跌，然而運價一回檔，原本因為高運價觀望的客戶也急著排船期，結果造成短期間貨量非常滿；海運市場出現運價一跌，就一堆貨湧出就搶著要出貨，遠東-美西線，近一周出現許多貨櫃搶著上船。

由於運價上漲，以美西航線為例，本周最新運價遠東-美西每40呎櫃2783美元、遠東-美東40呎櫃達3297美元，較2019年平均運價漲幅近8成，顯示縮艙效應顯現在運價上，而且這樣的運價，也是近年來的新高運價，也讓市場感到不可思議。

海運物流貨攬業者指出，全球景氣受到疫情衝擊，許多產業都很低迷，海運市場也受到波及，所以第1季海運業都很差，也因為擔心市場太差會造成格大跌，各家業者自2月開始自發性大減艙，全球海運的縮艙減幅平均來到11%，這也是史上新高；6月開始隨著各國陸續解封，相關的需求出籠，海運需求突然湧出後，推升運價大漲。

根據目前市場消息顯示，航商減班計畫持續進行，歐美城市大規模解封之際，海運運輸需求將湧現，第3季旺季市場艙位將呈現供不應求，目前不只是海運業者，包括貨攬業者都證實，海運市場真的比原預期好，今年第3季的旺季可期，

長榮海運受惠於運價維持高檔，6月營收來到156.86億元，年減幅度僅0.17%；上半年營收為873.68億元，年減5.87%。陽明海運營收為109.2億元，主要是受到縮艙影響，所以6月年減29%，上半年營收為663.92億元，年減12%。