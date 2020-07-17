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中鋼9月盤價連三漲 下半年營運逐季回升

經濟日報 / 記者戴慧瑀／即時報導

中鋼（2002）9月盤價出爐，所有產品全面小幅調漲，平均調幅1.49%，熱軋、冷軋產品每公噸調漲300元，連續三個月上漲。展望下半年，中鋼表示，隨著鋼市逐漸重拾成長動能，第3季營運起逐步回升，下半年有望逐季回溫。

中鋼指出，鋼市持續回溫，大陸、日本及歐洲等地內、外銷鋼價皆喊漲，其中大陸更因車市、基礎建設復甦，刺激鋼價攀至近期新高。此外，國際鐵礦砂價格維持高點不墜，過去兩週澳洲鐵礦砂每公噸更突破110美元，來到近一年最高點，顯見各國鋼市信心回升。

各項產品中，除電磁鋼捲9月每公噸調漲500元外，熱軋一般料、冷軋一般料及熱浸鍍鋅鋼捲建材、烤漆料每公噸均調漲300元。就漲幅來看，9月平均調幅僅1.49%，遜於7月、8月的1.87%、3.7%，中鋼指出，台幣近期升值，為降低進口鋼品誘因，並協助下游外銷接單，因此9月僅作小幅度調漲。

中鋼觀察後市需求，歐美、大陸、日、韓、東南亞與台灣等國家地區，6月製造業採購經理人指數（PMI）呈現上升趨勢，顯示生產活動逐漸熱絡。另外，大陸華南、日本九州近期豪雨成災， 待洪災平息後預計將帶動相關重建需求；下半年大陸「新基建」政策也有望推升鋼鐵用量。

中鋼 鐵礦砂價格 鋼價

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