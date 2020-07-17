中鋼以漲盤開出9月盤價 平均漲幅1.49%

中鋼今 (17)日以漲盤開出9月盤價，在近期國際鋼市持續回溫下，六大鋼品全面調漲，漲價每公噸300至500元，平均漲幅1.49%。

中鋼表示，隨著世界各國陸續重啟經濟活動，帶動最新6月歐美、大陸、日、韓、東南亞與台灣製造業採購經理人指數 (PMI)均呈上升趨勢，雖各國經濟復甦速度不一，但總體朝向正面穩定走勢明確。

在此同時，近日因大陸華南、日本九州豪雨成災，待洪災平息後預計將帶動相關重建需求。

另外，為加速經濟重回正軌，中國大陸推出「新基建」政策，投資規模達1.2兆人民幣的基礎建設方案，有望提升下半年鋼鐵用量。

而台灣內需市場在政府的強力主導下，針對「前瞻基礎建設」續編4,200億元預算，並籌編追加紓困預算近2,000億元，作為振興經濟的強力後盾。

中鋼進一步指出，近期國際鋼市持續回溫，歐洲地區急速拉抬、日本對外銷市場提漲每公噸20美元、韓國鋼廠對內銷價格也調漲每公噸25美元，而大陸更因車市、基礎建設復甦刺激鋼價攀至近期新高。

考量鐵礦原料價格仍居高不下，顯見各國之用鋼產業對市場信心回升，惟台幣近期升值，為降低進口鋼品誘因並協助下游外銷接單，因此，九月份內銷鋼品盤價僅作小幅度調漲，平均調幅1.49%。