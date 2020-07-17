台泥2025要減碳11% 5年內擴大投資35億元

台泥做出自主減碳承諾，將2016年設定為基準年，承諾到目標年2025年，將範疇1的溫室氣體排放強度減少11％，範疇二的溫室氣體排放強度則要減少32％，達成科學基礎減量SBT (Science Based Targets )目標。為達成SBTi減碳目標，台泥接下來五年，將投入相關設備改善和添購，總投資金額達35億元。

溫室氣體排放分為範疇一、範疇二與範疇三，範疇一、範疇二分別來自燃料排放及電力。為達成SBTi減碳目標，台泥表示，接下來相關設備改善及添購，大致上方向有二，一是降低耗電；二是配合公司正在投入的廢棄物處理新事業，回收再利用廢棄物中的成分，飛灰、還原渣、污泥等，做為水泥替代原料與替代燃料。

台泥預期，這些投資，過程中除能逐步達成減碳承諾外，亦可減少原料開採、燃料使用，優化產能效率，有效降低生產成本。

放眼未來，隨著國際減碳趨勢抬頭，台泥看好，水泥業將有更機會搶食碳交易市場大餅。以布局較深的歐洲、大陸來看，台泥觀察兩地碳交易市場日漸活絡，水泥業透過有效減碳，將來可透過碳權交易獲利。

台泥2019年12月主動承諾科學基礎減碳目標 SBT (Science Based Targets )，依照聯合國氣候小組 IPCC 科學家與國際能源署的方法學，制定減碳路徑。2020年4月，提早20個月完成目標設定申請，7月16日經SBTi公告完成目標設定，成為東亞第一家完成減碳目標設定的水泥企業。

台灣已有包括2電子業、2通訊業完成目標設定 ，台泥將成為台灣第5家完成目標設定，同時也是第一家傳產企業完成此減碳目標設定的公司。