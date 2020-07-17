快訊

增2菲國境外移入確診 指揮中心：與昨菲確診台商無關

都是迷因惹的禍？「哏圖」如何限制我們想像？

台泥2025要減碳11% 5年內擴大投資35億元

經濟日報 / 記者戴慧瑀／台北即時報導

台泥做出自主減碳承諾，將2016年設定為基準年，承諾到目標年2025年，將範疇1的溫室氣體排放強度減少11％，範疇二的溫室氣體排放強度則要減少32％，達成科學基礎減量SBT (Science Based Targets )目標。為達成SBTi減碳目標，台泥接下來五年，將投入相關設備改善和添購，總投資金額達35億元。

溫室氣體排放分為範疇一、範疇二與範疇三，範疇一、範疇二分別來自燃料排放及電力。為達成SBTi減碳目標，台泥表示，接下來相關設備改善及添購，大致上方向有二，一是降低耗電；二是配合公司正在投入的廢棄物處理新事業，回收再利用廢棄物中的成分，飛灰、還原渣、污泥等，做為水泥替代原料與替代燃料。

台泥預期，這些投資，過程中除能逐步達成減碳承諾外，亦可減少原料開採、燃料使用，優化產能效率，有效降低生產成本。

放眼未來，隨著國際減碳趨勢抬頭，台泥看好，水泥業將有更機會搶食碳交易市場大餅。以布局較深的歐洲、大陸來看，台泥觀察兩地碳交易市場日漸活絡，水泥業透過有效減碳，將來可透過碳權交易獲利。

台泥2019年12月主動承諾科學基礎減碳目標 SBT (Science Based Targets )，依照聯合國氣候小組 IPCC 科學家與國際能源署的方法學，制定減碳路徑。2020年4月，提早20個月完成目標設定申請，7月16日經SBTi公告完成目標設定，成為東亞第一家完成減碳目標設定的水泥企業。

台灣已有包括2電子業、2通訊業完成目標設定 ，台泥將成為台灣第5家完成目標設定，同時也是第一家傳產企業完成此減碳目標設定的公司。

減碳 台泥 廢棄物

延伸閱讀

傳產第一家！台泥完成SBT減碳目標設定

公司治理100 納台泥、華碩

公司治理100指數成分股 新納入台泥等27檔

台泥收購信昌化利空 水泥族群股價挫

相關新聞

屏東山腳下的調理包大王 讓全球咖啡、速食龍頭離不開

走進屏東大武山下的這家中型食品調理廠，同一時間，有多達10種以上品項在不同工作站與產線上轉動：麻糬、咖哩、珍珠、果漿、豆餡、調理包⋯⋯。從冷凍到常溫，從甜食到鹹食，琳瑯滿目。

宏碁旗下能量飲料 賣到缺貨

宏碁（2353）積極建構電競生態圈，宏碁電競平台資訊產品事業處長徐挺洋昨（16）日表示，宏碁旗下電競品牌Predator...

智慧經營／光隆精密董座呂皇甫 小模型秀出大商機

又想要讓客戶知道自家產品的強項，但又不能洩漏客戶的資料，光隆精密董事長呂皇甫用機械樂高模型打造出來的風電機、挖土機、重卡...

高績效教練／時間管理 善用新工具

老天是公平的，不管貧富貴賤、上智下愚，每個人一天有24小時。在出生和往生的兩個時段之間，就是人生；生活品質取決於如何選擇...

顯而立見／數位管理者的戰略思考

對企業領導人來說，永不停止讓公司進化，所以數位轉型是必然的。台灣目前有88.6%的企業在數位轉型上，仍遇到相當大的挑戰。...

趨勢觀察／迎接辦公新模式

疫情改變全球市場樣貌，不僅為經濟帶來結構上的顛覆，朝九晚五的「上班族模式」也悄悄在台灣發生轉變。走在數位轉型前端的企業，...

IKEA插旗市區 不排除開小型店

IKEA雖在台灣開出最大店鋪，但為讓店型更多元化，更能親近消費者，也不排除開出較小型的店鋪，目前全台最小店鋪為台北敦北店...

IKEA新桃園店23日開幕 全台最大

瑞典家居品牌IKEA在後疫情期間積極展店，位於桃園青埔的新桃園店將在7月23日開幕，樓地板面積為全台最大，達2.2萬坪，...

台灣松下推一站式販售

日本家電大廠Panasonic集團旗下台灣松下電器公司為提升競爭力，整合家電商品等四個相關事業成立台灣松下銷售公司，採取...

Gogoro、愛地雅這對夥伴 外界意外

Gogoro宣布進軍電動自行車市場，雖不令產業界意外，但找上愛地雅代工組裝，則引起市場關注。業界人士說，愛地雅過去營運績...

電動自行車出擊 Gogoro攜愛地雅搶歐洲市場

歐洲地區電動自行車熱銷，Gogoro最近宣布搶進歐洲市場，並傳出結盟國內第三大自行車組裝廠愛地雅，合作打造供應鏈，初步鎖...

影／雲林縣府現勘六輕工安事故 初步調查人為疏失

雲林麥寮六輕工業區台塑化煉製二廠昨天上午9點發生火警，麥寮煉製二廠RDS#2單元（第二套重油加氫脫硫單元）因胺液吸收區異...

熱門新聞

三倍券恐成夢一場！七成民眾壓根沒打算「報復性消費」

隨到隨辦！郵局領振興三倍券 一張照片曝「真的沒人」

三倍券暗藏「國家機密」 他拿尺一量意外發現政府的用心

三倍券有折痕、髒污不能用？ 經濟部說明

紓困貸款行員狂加班 全金聯點名3家銀行最嚴重

勞保財務惡化！勞長透露：去年潛藏負債已破10兆

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。