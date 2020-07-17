智崴攜手澳加辦事處 秀i-Ride飛行劇院技術環遊世界

智崴（5263）今（17）日與澳洲辦事處、加拿大駐台北貿易辦事處，共同於台北微風南山廣場舉辦「世界航線 i-Ride實現」活動。現場除了澳洲辦事處處長高戈銳（Gary Cowan）、加拿大駐台北貿易辦事處副處長曹燮榮出席致詞外，美國在台協會副處長谷立言（Raymond Greene）、外交部北美司姚金祥司長、亞太司蘇瑩君副司長、文化部文化交流司紀東陽副司長及微風集團畑明男總經理，皆出席與會。

智崴董事長暨執行長歐陽志宏表示，自去年智崴與美國在台協會（AIT）合作引進「飛越美國Discover America」廣受民眾好評；而今年受到疫情影響，有鑑於旅遊的相關限制，今年智崴再度攜手澳洲辦事處及加拿大駐台北貿易辦事處，於北高兩地的i-Ride首映「飛越澳洲Discover Australia」及「飛越加拿大FlyOver Canada」，串聯地球南北各地，讓台灣的民眾暑假不用出國，就可以飛越澳洲、加拿大、美國，飽覽世界美景。

飛越加拿大FlyOver Canada飛行劇院是智崴在海外的第一個起點，自2013年開幕以來，該飛行劇院已累積超過350萬的體驗人次，且仍是TripAdvisor推薦當地旅遊必去景點第一名。這座飛行劇院也化身為文化交流的平台，今年農曆春節期間，由智崴全球攝影團隊所拍攝的「飛越台灣」，已在加拿大溫哥華的飛行劇院上映，將台灣的美景輸出到加拿大，讓到訪溫哥華的遊客，用飛行的方式認識台灣的美麗風景。

另外，位於澳洲昆士蘭省黃金海岸Dreamworld樂園的飛行劇院，是智崴在南半球打造的第一座飛行劇院。該影片由智崴全球團隊與澳洲攝影團隊共同打造，歷時一年多完成拍攝與後製。「飛越澳洲」影片除了讓遊客可透過飛行的方式，欣賞昆士蘭省大堡礁、維多利亞省大洋路等著名景點。

智崴表示，隨著海外飛行劇院的拓建，已逐年累積相當可觀的飛越系列獨家規格影片。未來在台灣，民眾想去哪裡旅行，都可透過i-Ride飛行劇院，一秒瞬間移動，不論是飛過冰島著名的眾神瀑布體驗大自然的鬼斧神工，或是親臨紐約大都會棒球場感受賽事的熱血沸騰，智崴都將透過最先進的體感技術，將世界各國的美景輸入台灣，讓遊客透過i-Ride飛行。