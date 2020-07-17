國際展覽取消斷商機 紡拓會3招助紡織業殺出疫情封鎖

紡拓會表示，今年因全球受肺炎疫情影響而紛紛祭出隔離措施，使多項國際展覽取消或延期辦理以及跨國面談商洽停擺。為了避免台灣紡織業者商機中斷，於此波疫情中祭出三項措施，包括透過加強視訊採購商洽服務、建置Taiwan Select線上形象區及新產品新技術平臺，以及拓銷諮詢等方式，協助紡織業者殺出疫情封鎖，爭取全球訂單。

經濟部國際貿易局為協助紡織業者開發國際市場商機，特別推動「紡織品整合行銷與商機開發計畫」，由紡拓會擔任執行單位，協助業者開拓國際市場。紡拓會表示，因應業者與國際買主無法面對面商洽之困境，紡拓會整合視訊商洽軟硬體，提供客製化服務，建立新媒合形式，協助業者行銷國際不斷鏈。自疫情爆發以來，已舉辦7場一對一視訊商洽會議，共協助40家次紡織業者與美國、瑞士、奧地利、泰國及斯里蘭卡等國際戶外運動品牌進行視訊洽談。

其次，為使全球的買家不用出國也能即時獲取業者創新產品及技術，紡拓會配合市場特性及買主採購習性，建立整合型線上平台，並已建置德國、越南及美國3項重要紡織展之線上Taiwan Select形象區，以及新產品新技術平台，發布15項新產品技術，提升台灣優質紡織產業行銷國際的效益。

為協助業者開發後疫情時代商機，紡拓會也依據業者需求提供專業諮詢服務，今年已提供逾30家業者相關市場拓銷訊息。並針對疫情衍生的防疫相關產品、技術及供應商等資訊，發布於本計畫線上平台及國際知名電商平台，以多元推廣方式提升台灣紡織產業的曝光率，因此得以在疫情期間持續接獲海外買主洽詢防疫相關產品，如口罩、防護衣及抗菌布料，協助業者獲取防疫相關商機。

由於下半年海外拓銷活動雖受疫情影響仍具高度不確定性，但國際買主已開始部署，以因應後疫情時代戶外休閒生活形態需求，紡拓會表示，此次計畫執行亦以虛實整合數位先行為策略，除將延續加強上半年的多元數位行銷之外，亦預為規劃線上拓銷團、線上產品發表會等數位拓銷方案，並加強對業者數位行銷需求的諮詢服務，協助業者提升行銷競爭力，減緩疫情帶來的衝擊。