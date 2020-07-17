快訊

藍營水球不敵綠營護航 陳菊獲立院同意任監察院長

歷經5年停工！北市今天將核發新建照 大巨蛋正式復工

車市展望轉正向 和泰車完成填息

經濟日報 / 記者戴慧瑀／台北即時報導

汽車龍頭和泰車 (2207) 今（17）日完成填息，早盤上漲2.3%至751元。

今日汽車股表現強過大盤，和泰車、智伸科、中華、宏旭KY、江申等個股漲盤勢強勁，漲幅1％到6%不等；汽車類股指數盤中漲幅1.2％，為傳產族群表現最好。

和泰車14日進行除息交易，每股配發現金股利 14 元，除息參考價 734 元，花了5天，今天早盤填息成功；看好下半年車市表現，外資近兩日買盤敲進。

受汽車銷售成長帶動，和泰車6月營收為207.16億元，年增16.2%，創歷史新高；上半年營收為1,126.9億元，年增15.3%，亦創歷史新高。

和泰車大主力品牌 TOYOTA 上半年銷售5萬9,886台，年增7.3%；另一品牌LEXUS上半年銷售1萬1,567 台，年增16.9%。和泰車雙品牌銷售成長率均優於整體車市，今年上半年車市銷售年增1.4%。下半年進入車市旺季，隨著疫情趨緩，消費買氣回升，市場看好和泰車下半年業績有望延續上半年的好表現。

和泰車 車市

延伸閱讀

和泰車完成填息 股價站回750元之上

汽車股Q2見谷底 誰最低估？

原相、晶相光 一天填息

指數平盤震 台塑化、鴻海、和泰車撐盤

相關新聞

屏東山腳下的調理包大王 讓全球咖啡、速食龍頭離不開

走進屏東大武山下的這家中型食品調理廠，同一時間，有多達10種以上品項在不同工作站與產線上轉動：麻糬、咖哩、珍珠、果漿、豆餡、調理包⋯⋯。從冷凍到常溫，從甜食到鹹食，琳瑯滿目。

宏碁旗下能量飲料 賣到缺貨

宏碁（2353）積極建構電競生態圈，宏碁電競平台資訊產品事業處長徐挺洋昨（16）日表示，宏碁旗下電競品牌Predator...

智慧經營／光隆精密董座呂皇甫 小模型秀出大商機

又想要讓客戶知道自家產品的強項，但又不能洩漏客戶的資料，光隆精密董事長呂皇甫用機械樂高模型打造出來的風電機、挖土機、重卡...

高績效教練／時間管理 善用新工具

老天是公平的，不管貧富貴賤、上智下愚，每個人一天有24小時。在出生和往生的兩個時段之間，就是人生；生活品質取決於如何選擇...

顯而立見／數位管理者的戰略思考

對企業領導人來說，永不停止讓公司進化，所以數位轉型是必然的。台灣目前有88.6%的企業在數位轉型上，仍遇到相當大的挑戰。...

趨勢觀察／迎接辦公新模式

疫情改變全球市場樣貌，不僅為經濟帶來結構上的顛覆，朝九晚五的「上班族模式」也悄悄在台灣發生轉變。走在數位轉型前端的企業，...

IKEA插旗市區 不排除開小型店

IKEA雖在台灣開出最大店鋪，但為讓店型更多元化，更能親近消費者，也不排除開出較小型的店鋪，目前全台最小店鋪為台北敦北店...

IKEA新桃園店23日開幕 全台最大

瑞典家居品牌IKEA在後疫情期間積極展店，位於桃園青埔的新桃園店將在7月23日開幕，樓地板面積為全台最大，達2.2萬坪，...

台灣松下推一站式販售

日本家電大廠Panasonic集團旗下台灣松下電器公司為提升競爭力，整合家電商品等四個相關事業成立台灣松下銷售公司，採取...

Gogoro、愛地雅這對夥伴 外界意外

Gogoro宣布進軍電動自行車市場，雖不令產業界意外，但找上愛地雅代工組裝，則引起市場關注。業界人士說，愛地雅過去營運績...

電動自行車出擊 Gogoro攜愛地雅搶歐洲市場

歐洲地區電動自行車熱銷，Gogoro最近宣布搶進歐洲市場，並傳出結盟國內第三大自行車組裝廠愛地雅，合作打造供應鏈，初步鎖...

影／雲林縣府現勘六輕工安事故 初步調查人為疏失

雲林麥寮六輕工業區台塑化煉製二廠昨天上午9點發生火警，麥寮煉製二廠RDS#2單元（第二套重油加氫脫硫單元）因胺液吸收區異...

熱門新聞

三倍券恐成夢一場！七成民眾壓根沒打算「報復性消費」

隨到隨辦！郵局領振興三倍券 一張照片曝「真的沒人」

三倍券暗藏「國家機密」 他拿尺一量意外發現政府的用心

紓困貸款行員狂加班 全金聯點名3家銀行最嚴重

勞保財務惡化！勞長透露：去年潛藏負債已破10兆

三倍券有折痕、髒污不能用？ 經濟部說明

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。