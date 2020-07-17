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觀光股后柏文除息首日貼息 消費券及動滋券營運看旺

經濟日報 / 記者嚴雅芳／台北即時報導

觀光股股后柏文（8462）今日進行除權息交易，開盤除權息參考價以182元開出，不過，早盤股價由紅翻黑，造成貼息局面。即便除權息首日行情失利，但柏文表示，看好下半年在旺季和政策利多加持下，營收可望逐月、逐季成長。

柏文表示，受惠於後疫情時代消費者對於健身運動強烈需求的反彈力道，配合公司推出的超值「振興券優惠方案」以及「入會費 0 元、手續費 0 元、免綁長約」的3零方案，現又增添教育部加碼的「振興運動產業『動滋券』發放方案」新商機，以及即將到來的暑假旺季效益，預期「健身工廠」會員人數將持續回升、逐月增長，很快恢復並超越疫情之前的水準。

繼推出「振興三倍券」之後，為鼓勵民眾於疫情趨緩後積極投入運動健身或參與體育活動，響應防疫新生活，教育部加碼20億元，發放400萬份500元「動滋券」，民眾可用於使用運動場館、觀賞運動賽事、參加體育活動、購買運動用品等相關運動產業使用，預計將為振興運動產業發展，帶動新一波運動商機。

柏文表示，「健身工廠」於台北市的第三家營業據點石牌廠已於 6 月 24 日開幕，受惠於疫情趨緩開幕會員人數超乎預期，另外，彰化縣員林廠及新竹市西大廠預計於第3季投入營運，今年前三季健身工廠就會有 6 處都會型新廠館投入營運，在疫情影響逐漸排除的情況下，營收將呈現顯著增長，加上去年 11、12 月開幕的台北市健康廠、新北市永和廠今年可貢獻全年度營收，總共8處都會區據點可提供下半年度營收成長強勁動能。

疫情 健身

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