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《黃易群俠傳M》上市效應發威 網龍帶量大漲

經濟日報 / 記者蔡銘仁／即時報導

網龍（3083）今年（2020）重磅手機遊戲、移植自端遊《黃易群俠傳Online》的《黃易群俠傳M》，即將在7月20日推行上市，著眼近年端遊轉手遊的強勁效應，吸引市場聚焦，今（17）日靠著買盤大舉敲進，早盤大漲，盤中最高一度漲至92.8元。

《黃易群俠傳M》可謂今年「S級」國產手遊，過去《黃易群俠傳Online》最高曾創單月營收1億元成績，法人指出，當初的老玩家消費能力增強，加上新玩家進駐，預期《黃易群俠傳M》上市後的單月營收，可望較端遊時期有兩到三倍成長。

《黃易群俠傳M》由網龍耗時兩年10個月、斥資2億元研發完成；智冠集團也在第一波行銷就砸下超過5,000億元，傾全力支持網龍。智冠集團董事長王俊博、網龍總經理呂學森等人，日前親自出席上市活動，活動現場人潮滿滿，活動進行途中，直播平台也有近9萬5,000人在線觀看，顯見遊戲相當備受矚目。

《黃易群俠傳M》首波在國內雙平台上線，也已同步洽談韓國、日本、中國大陸、越南、泰國等國家授權。呂學森表示，此次《黃易群俠傳M》是第一次將大型3D端遊移植到手遊，最大的困難點在記憶體使用容量及效能，以iPhone比喻，起初至少要iPhone 8以上才能順利玩遊戲，現在iPhone 6即可。

網龍近年陸續將端遊轉為手遊，從《吞食天地M》到現在的《黃易群俠傳M》，營運漸入佳境。呂學森也說，此次經驗也將成為未來端遊M化的基礎，明年預計會再推出《尋秦記M》及《天子傳奇M》，計畫後年再推《中華英雄M》。

網龍 手遊 iPhone

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