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百貨業：三倍券首日人潮、業績爆發 家電、餐廳都受惠

經濟日報 / 記者嚴雅芳／即時報導

振興三倍券正式上路，百貨業者表示，振興三倍券上路首日就讓人潮、業績爆發，不少人券到手就迫不及待開始規劃與使用，也有不少消費者搭配百貨公司發放的振興COUPON券使用，以獲得最大回饋。另觀察使用類別，主要以家電、餐廳、化妝品等為主。

遠百表示，振興三倍券上路後，第一天就超出預估值，觀察使用三倍券的全台分店以台中大遠百居第一，占31.8%、板橋大遠百次之占15.7%、高雄大遠百第三占11.3%。至於消費商品，台中和板大以休閒運動為主，板橋中山店以餐廳為主，高雄則以保健/家電為主。

就消費結構分析，遠百表示，顧客考量年中慶遠百促銷回饋9-10%加上振興COUPON券以及各專櫃專屬振興券回饋商品，搭配成個人心中最大購物超值回饋。此外，民眾領取踴躍，振興三倍券到手迫不及待想要規畫使用，7月15日到7月19日是振興三倍券使用重要「風向周」。遠百將會機動調整振興商品內容，讓顧客使用振興三倍券價值翻倍。

統一時代百貨台北店則觀察到消費者大多綁定行動支付，其中以台灣Pay使用率最高，消費者為搶優惠名額限制，於11:00開店即引來大批購買人潮，甚至首位使用振興三倍券的消費者，於前幾日就先至館內逛街選定購買的商品，7/15當日迅速手刀刷卡。

振興三倍券也成功刺激買氣，統一時代百貨台北店表示，首日人潮即增加2成、業績超過5成成長，使用振興三倍券的消費筆數超過2000筆，消費民眾多看準高單價商品下手，以化妝品、家電、飾品為前三大熱銷品項。

統一時代百貨台北店也加碼歡慶台灣Pay上線，持台灣Pay於館內刷滿1,000元送200商品抵用券，消費最高可享1,300回饋，及紙本振興三倍券消費滿3000就送3000，持Dream Card會員卡至統一時代百貨台北店即可兌換500元振興放大券，同時再加碼於指定櫃位當日使用紙本振興三倍券消費滿3,000元就送2,500元折抵券。

三倍券 遠百 統一時代百貨

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