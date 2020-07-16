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遠雄悅來2.5億改裝計畫啟動 攀岩、光廊、露營一次到位

經濟日報 / 記者嚴雅芳／即時報導
遠雄悅來大飯店的戶外風格露營體驗區提供粉絲拍照打卡，欣賞180度絕美海景的休憩空間。 圖／遠雄悅來提供
遠雄悅來大飯店的戶外風格露營體驗區提供粉絲拍照打卡，欣賞180度絕美海景的休憩空間。 圖／遠雄悅來提供

遠雄來（2712）今年起正式啟動全面整改3年計畫，將逐步改善娛樂空間、餐廳、客房等重大項目，整體投資超過2.5億。目前飯店已完成首階段整改計畫，一次推出光影主題燈飾、數位攀岩設施、風格露營體驗與星空影院活動等四大項目，搭配全新結合VR數位遊戲、專屬KTV包廂的皮爾沙運動酒吧開幕，預計吸引更多客群入住，目前暑假平均住房率已達8成5以上。

遠雄來表示，此次全新設施包含諸多亮點，包括全台飯店唯一的百米燈海隧道、東部首見數位攀岩設施，或首度與致力打造特色露營風格、帶領山林時尚潮流的知名戶外風格通路Saibaba Ethnique跨業合作，規畫近100坪戶外風格露營體驗區，結合北歐戶外品牌Nordisk，並將Outdoor裝飾融入帳篷布置，成為喜好風格露營的粉絲朝聖景點，暑假也推出期間限定星空影院。

除此之外，今年下半年預計打造全齡兒童專屬的娛樂中心，餐廳及客房部分則會放在明、後年逐步進行。

近年在流行風潮引領下，戶外生活及奢華露營成為不少人的嚮往，而其中深耕台灣 Outdoor 領域超過 20 年的Saibaba Ethnique，擅長擷取南美、日系元素，創造斑斕清新特色的選品風格，由於定期舉辦主題露營活動Deco Camp 及大型戶外露營活動，培養許多熱愛Outdoor風格的死忠粉絲。此次與遠雄來跨業合作，於火舞廣場搭設近100坪的戶外露營體驗區，將Saibaba擅長的元素首度帶入飯店，搭配北歐品牌Nordisk簡約俐落的神殿帳設計，於現場作為粉絲拍照打卡、欣賞180度絕美海景的休憩空間，暑假期間每晚則將變身星空影院，播映適合全家親子共同觀賞的精彩電影。

而飯店內的皮爾沙酒吧也換新裝，除引進東部唯一的數位攀岩設施外，也建置VR數位遊戲、全新KTV包廂及任天堂Swith遊戲機等多元娛樂設備，提供旅客豐富有趣的設施體驗，晚間也將安排花蓮特色街頭藝人帶來精彩Live演出，並開放戶外空間作為欣賞花蓮百萬夜景的獨家祕境景點。

此外，以燈光做為串聯飯店南北翼夜間生活起始點，設計上將飯店特色景觀轉化為日出綠廊、璀璨雪冠、夜彩光道及四季花房四大主題光影區域，包含長達百米的黃金燈海隧道、宛若「阿凡達」潘朵拉星球的夢幻紫色光影溫室花園、還有璀璨奪目的皇冠光雕與光影廊道，讓步行在飯店外圍也有無限光影陪伴，為夜間創造特別的體驗氛圍。

遠雄悅來大飯店以燈光做為串聯飯店南北翼夜間生活起始點，打造四大主題光影區域。 圖／遠雄悅來提供
遠雄悅來大飯店以燈光做為串聯飯店南北翼夜間生活起始點，打造四大主題光影區域。 圖／遠雄悅來提供
遠雄悅來大飯店的戶外露營體驗區暑期每晚化身星空影院，播映適合闔家觀賞的精彩電影。 圖／遠雄悅來提供
遠雄悅來大飯店的戶外露營體驗區暑期每晚化身星空影院，播映適合闔家觀賞的精彩電影。 圖／遠雄悅來提供

露營 暑假 遠雄

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