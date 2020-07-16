威力彩今上看18.3億 花800元提高中獎率的包牌法曝光

威力彩頭獎已連摃44期，今天頭獎上看18.3億元，若1注獨得，將是今年最高單注獎金，對年收入100萬的受薪階級而言，18.3億元相當於1830年不吃不喝才能存下的鉅額財富。

要怎麼買才能提高中獎率？台彩透露，可採取第二區包牌的關鍵撇步，為自己增加中獎率，也就是花800元將「第2區」用包號的方式，將1到8號的8個號碼全包，除了可以避免因未對中第二區獎號與頭獎擦身而過外，若幸運對中頭獎，還可以同時抱走7注貳獎。

以7月13日的開獎結果為例，第一區的號碼為02、03、11、18、26、31；第二區的號碼為03，當期共開出了1注貳獎，可抱走貳獎獎金2076萬元。若這位威力彩貳獎得主，能採用第二區包牌的方式，也就是花800元將「第2區」1到8號用包號方式將8個號碼全包，不僅可抱走貳獎獎金2076萬元，更能抱走16.38億元的頭獎獎金。投注金額只差700元，但抱走的獎金相差了近80倍。

根據台彩統計，自6月15日至7月13日，威力彩9次開獎中有14位民眾幸運抱走威力彩貳獎，發出的貳獎獎金超過1.26億元，平均每位幸運兒抱走超過900萬元的獎金。換言之，這14位威力彩貳獎得主，都是幸運對中該期第1區的6個獎號，但未對中第2區獎號，「含淚」與頭獎獎金擦身而過。

台彩也表示，振興三倍券從昨天開始發放，三倍券也可以拿來加碼買彩券，三倍券除了可以用於上述包牌外，台彩公司也設計了「200元」、「500元」、「700元」、「3000元」，共4款電腦型彩券「振興組合包」套餐。民眾可依個人預算以及遊戲喜好選擇。

以「3000元」的包牌雙收餐為例，套餐包含了2期的「第二區包牌」的威力彩(1600元)以及2期2組「7連碰」的大樂透 (1400元)，特別適合想用包牌買法，將1週億元頭獎「億」網打盡的消費者，趁著威力彩頭獎累積至今年最高以及振興三倍券的大利多，加碼投注。

根據台彩統計，威力彩自97年1月上市至今，共有16位抱走超過10億元以上的頭獎獎金。在全國22個縣市中，共有11個縣市開出過10億級的單注高額頭獎，其中以台中市開出3注最為幸運，彰化縣、台南市、高雄市則各開出2注。