快訊

新增一名境外移入確診 指揮中心下午2時臨時記者會說明

三倍券存量地圖改版了！每15分鐘更新 不怕撲空

威力彩今上看18.3億 花800元提高中獎率的包牌法曝光

聯合報 / 記者戴瑞瑤／台北即時報導

威力彩頭獎已連摃44期，今天頭獎上看18.3億元，若1注獨得，將是今年最高單注獎金，對年收入100萬的受薪階級而言，18.3億元相當於1830年不吃不喝才能存下的鉅額財富。

要怎麼買才能提高中獎率？台彩透露，可採取第二區包牌的關鍵撇步，為自己增加中獎率，也就是花800元將「第2區」用包號的方式，將1到8號的8個號碼全包，除了可以避免因未對中第二區獎號與頭獎擦身而過外，若幸運對中頭獎，還可以同時抱走7注貳獎。

以7月13日的開獎結果為例，第一區的號碼為02、03、11、18、26、31；第二區的號碼為03，當期共開出了1注貳獎，可抱走貳獎獎金2076萬元。若這位威力彩貳獎得主，能採用第二區包牌的方式，也就是花800元將「第2區」1到8號用包號方式將8個號碼全包，不僅可抱走貳獎獎金2076萬元，更能抱走16.38億元的頭獎獎金。投注金額只差700元，但抱走的獎金相差了近80倍。

根據台彩統計，自6月15日至7月13日，威力彩9次開獎中有14位民眾幸運抱走威力彩貳獎，發出的貳獎獎金超過1.26億元，平均每位幸運兒抱走超過900萬元的獎金。換言之，這14位威力彩貳獎得主，都是幸運對中該期第1區的6個獎號，但未對中第2區獎號，「含淚」與頭獎獎金擦身而過。

台彩也表示，振興三倍券從昨天開始發放，三倍券也可以拿來加碼買彩券，三倍券除了可以用於上述包牌外，台彩公司也設計了「200元」、「500元」、「700元」、「3000元」，共4款電腦型彩券「振興組合包」套餐。民眾可依個人預算以及遊戲喜好選擇。

以「3000元」的包牌雙收餐為例，套餐包含了2期的「第二區包牌」的威力彩(1600元)以及2期2組「7連碰」的大樂透 (1400元)，特別適合想用包牌買法，將1週億元頭獎「億」網打盡的消費者，趁著威力彩頭獎累積至今年最高以及振興三倍券的大利多，加碼投注。

根據台彩統計，威力彩自97年1月上市至今，共有16位抱走超過10億元以上的頭獎獎金。在全國22個縣市中，共有11個縣市開出過10億級的單注高額頭獎，其中以台中市開出3注最為幸運，彰化縣、台南市、高雄市則各開出2注。

威力彩 台彩

延伸閱讀

威力彩頭獎今上看18.3億元 有人遠從澎湖到台中投注！

威力彩狂飆18.3億！4星座偏財運爆發 購入最佳時間點曝光

威力彩周四頭獎上看18.3億 台彩：三倍券可加碼投注

你的機會來了！威力彩連槓龜44期 下期頭獎上看18.3億　

相關新聞

台東38.5度！8縣市超熱 鄭明典一張圖看「烤番薯」原因

中央氣象局對八縣市發布高溫資訊，台東恐出現極端高溫，根據氣象局觀測資料，台東金崙測站已熱飆38.5度。氣象局長鄭明典說，...

高壓可能持續到8月初 彭啟明：7月無颱機會大

天氣風險公司總經理彭啟明在臉書「氣象達人彭啟明」表示，雖然水氣減少，仍維持西南風，預期午後靠山區仍有熱對流發展機會，今天...

雲林嘉義台南大雨特報！注意雷擊及強陣風

中央氣象局發布大雨特報，西南風影響，易有短時強降雨，今天雲林、嘉義及台南地區有局部大雨發生的機率，注意雷擊及強陣風。

看見一隻蟑螂等於有一百隻存在？日本殺蟲專家解答

進入夏季天氣變熱後，又是蟑螂活躍的季節，由於蟑螂繁殖力旺盛，有一種說法：「看到一隻蟑螂等於有一百隻存在」，這種說法是謠言還是真的？ 氣象新聞公司（ウェザーニュース）報導，在殺蟲劑廠商「アース製薬

減肥藥沛麗婷恐致癌 今起廢證

含lorcaserin成分的減肥藥「沛麗婷」，年初美國食品藥物管理局（FDA）發布可能罹癌的警訊時，我國便隨之要求停售、...

外交部：越南確有復航規畫 完成配套後公布日期

越南媒體報導，越南交通部日前向總理阮春福提案，計畫恢復往返亞洲某些地點的商務航線，名單包括台灣；外交部今天表示，越南政府...

高溫上看38度！吳德榮：午後對流旺盛 影響範圍大

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，今天至周六低層大氣盛行偏暖的西南風，中層則有微弱...

「廄刺蠅」是金門牛結節疹病媒？農委會：尚待化驗釐清

農委會主委陳吉仲一行今天到金門，並在金門縣長的陪同下至金門縣動植物防疫所了解案例場處置情況及疫情調查作業進度、牧場周邊病...

誤食強鹼清潔劑？ 「快送醫」護理師：勿喝水或以酸中和

家中的清潔劑多數為強鹼性，不小心食用會造成喉嚨灼傷，甚至危害到食道及胃部。護理師提醒，切記不能催吐，也不要喝水或有以酸中...

別聽信謠言！糖友及早打胰島素 可防器官病變

糖尿病患者施打胰島素會造成失明、洗腎或截肢？這誤會大了。專家表示，人體胰島素分泌不良就應從體外補充，適時注射胰島素，搭配...

減輕醫療院所壓力 「重複用藥檢查」不扣錢延長至9月

今年初因遭逢疫情，健保署原宣布1月至6月，門診重複用藥及28天內重複高階影像檢查的錢，不核扣、僅輔導，7月初進一步宣布輔...

油價漲不停！估下周汽油不調整、柴油每公升調漲0.1元

油價漲不停！因OPEC+落實減產協議、北半球進入夏天用油旺季，依浮動油價調整機制作業原則，以及不考量亞鄰競爭國最低價及平...

熱門新聞

快來搶！ 800元「浪漫客庄旅遊券」還有10萬份等你登記

威力彩狂飆18.3億！4星座偏財運爆發 購入最佳時間點曝光

雨彈來了！西南風加對流雲系發展旺 五縣市大雨特報

女友堅持花17萬買「全罩電動車」 網全傻眼：恥力要很高

台北榮總新任院長公布？ 副院長李發耀代理

PChome 24h購物7/16下午3點限量現貨開賣「中衛迷彩口罩」組合

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。