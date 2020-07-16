台鹽搶振興券商機 夏日購物節登場

台鹽 (1737)大舉搶攻夏季市場和振興券商機，昨（15）日推出強檔促銷活動「夏日購物節」，正動員全台近百家直營和加盟店搶客，加上七股鹽山的「一見雙雕藝術季」同步登場，營運上攻可期。

台鹽表示，步入夏季和暑假之後，一向是該公司的營運旺季，在此同時，政府發放的振興三倍券正式上路，為刺激市場購買力，該公司特別規劃的「夏日購物節」昨日起跑，將為期至8月17日，希望讓能業績更上層樓。

此檔購物節主打「綠迷雅」品牌獲國際品質特金獎的淨透美白系列保養品；保健食品部分，像葉黃素、魚油、關鍵

錠和明星產品優青素等都是強打品項；清潔用品部分，則有以護髮為訴求的絲易康。

業務部門正全力總動員，包含旗下近百家台鹽生技直營店及加盟店均推出相關優惠，包括指定品項23折起、滿額禮、會員來店禮等刺激買氣。

在振興券方面，該公司並祭出「政府三倍、台鹽加倍」優惠活動，實體振興券3,000元可以兌換5,000元商品，同時再加贈1,000元滿額折價券。

另外，由雲嘉南濱海國家風景區管理處主辦的「2020一見雙雕藝術季」，11日在七股鹽山正式拉開序幕，該公司除搶搭國內旅遊熱潮的同時，也於展場規劃歡樂購專案，以實體振興券面額的200元和500元購物，即可換購市價1.2倍的商品。