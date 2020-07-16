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熱浪來襲！momo飲品銷售翻倍 這瓶單月賣20萬瓶最猛

經濟日報 / 記者嚴雅芳／台北即時報導

炎熱天氣推升「涼夏經濟」狂飆，富邦媒（8454）旗下momo購物網6月飲品銷售較上月同期成長達五成。看好夏季冷飲商機，momo即日起至8月9日開跑「酷夏水飲季」，主打箱購飲品5折起優惠。同時公布「2020上半年momo飲品消費指標榜」，其中風雲榜冠軍由維持人體基本健康的水類奪得，台鹽海洋鹼性離子水6月熱銷約20萬瓶。人氣新人王原萃冷萃茶買氣更急起直追，創下單月最高約12萬瓶銷售佳績。momo看好消暑買氣持續上升，預估銷售成長約四成。

momo購物網根據銷售觀察，2020年初至今飲品銷售翻倍成長，成長動其一歸功於網購免出門、免搬運的便利性，加上飲品為經常性補貨商品，「箱購囤貨」能為現代人忙碌的生活減輕負擔，也可透過選擇箱購規格、大組數的商品追求超值價格。而momo不容小覷的「品牌力」及「商品力」亦功不可沒，目前站上已集結300多個飲品品牌、高達萬件的商品數。

消暑大作戰開打，momo公布「上半年度飲品10大風雲榜」。綜觀風雲榜可發現「健康概念」當道，無糖低糖、健康認證、100%天然等為熱銷關鍵，而耳熟能詳的品牌、商品也是觸使消費者下標的因素。如冠軍台鹽海洋鹼性離子水，其採用純淨的海洋生成水，並獲得SNQ國家品質標章認證，為站上銷售長紅商品；其次金車礦沛氣泡水，擁有碳酸飲料般刺激口感，卻無糖、無熱量；第三名由乳品老品牌【光泉】全脂保久乳奪下，100%國家A級生乳製造備受消費者青睞。

而第四名至第十名依序為上班族提神好選擇UCC的BLACK無糖咖啡；清涼退火泰國原裝進口半天水的椰子汁；取得三項國家健康認證的每朝健康健康綠茶；經典消暑可口可樂易開罐；具調節血脂認證的愛之味純濃燕麥；以及嗜糖者解套選擇義美低糖豆奶、運動必備舒跑原味運動飲料鋁箔包。除人氣商品外，momo也持續引進年度飲品新品以豐富站上選擇。

進一步可發現飲品新人榜上皆為知名品牌年度新品，同時展現出國人嗜茶成癮，不僅榜上8成為茶類商品，也帶動站上高單價茶飲銷售高成長，如原萃今年推出的冷萃茶，6月熱銷約12萬瓶，奪下新人王寶座；第二名紅茶花伝的皇家橙茶也創下單月約銷售2.4萬瓶的佳績。其次米其林名廚肯定的世界級氣泡水舒跑透明系氣泡水、當紅男藝人許光漢代言黑松茶尋味贅澤煎茶、近日討論度高的金車的伯朗絲絨奶茶也都榜上有名。

momo

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