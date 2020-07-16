生技論壇／陳時中看產業 做好疫後準備

衛福部部長陳時中昨（15）日表示，台灣生技產業充滿希望，政府將生技產業列為重點發展項目，他提醒大家在談「後疫情時代」時，也應關注「疫情後時代」，平日就針對防疫、醫療體系建立、相關檢疫、健康管理做好充分準備。

陳時中昨日應邀在經濟日報舉辦的「後疫情時代生醫新策略」論壇上致詞，現場參加人數爆滿超過200人，同時開闢線上直播。他指出，迎接後疫情時代，更要重視疫情後時代。此次論壇協辦單位包括晟德集團、高端疫苗、中華開發資本與勤業眾信聯合會計師事務所。

陳時中表示，每次有重大疫情爆發，都會引發大家討論，各項生技發展及研究成果紛紛出籠，但往往在疫情過後的二、三年，大家又忘了疫情對社會造成的傷害有多嚴重性。

以過去嚴重急性呼吸道症候群（SARS）經驗為例，讓台灣在這次防疫、醫療體系的建立、相關檢疫、健康管理的落實都有成效，但這些相關準備，在今年疫情發生前，很長時間並不獲得社會關愛。

再以世界衛生組織公布的十個未來疾病來說，其中有一些疾病是過去就已存在的，但人類在對抗這些疾病的準備上，到底做的夠不夠？很多時候往往是等到需要時，人類才從角落中把過去做過的研究搬出來。

陳時中指出，很多人問他，台灣的抗疫做的那麼好，為何本土疫苗發展速度比不上國外？事實上政府絕對會全力支持廠商發展疫苗，但一旦這個疫情過去，下一個疫情爆發前，台灣是否應先做好厚實的研發基礎，不能靠急迫性的疫苗建置來解決問題。

陳時中以對抗慢性病為例說明，方法是要靠長年累積基礎的研究，經過長期培育，才會在發生事情時後，以最新技術發揮最大功能。

陳時中指出，在後疫情時代，政府對疫苗的經費分配及產業支持，絕對是充分提供。他更希望在疫情後時代，醫療、生技界及政府都能持續投入支持疫苗、檢測等相關防疫的準備，別因疫情過後就把急性、傳染病的相關研究放到角落。不能只有疫情肆虐的時候才重視公衛醫療，疫情過了就不再關心。