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台微體開發中吸入懸浮劑 可望提高肺暴露量

經濟日報 / 記者謝柏宏／即時報導

台灣微脂體（4152）今（15）日宣布，其治療新冠肺炎新方案的科學報告，已由bioRxiv預印本網站公開。該科學報告中指出，台微體開發中的羥氯喹寧微脂體吸入懸浮劑，具有成為有效治療新冠肺炎的潛力。

台微體指出，羥氯喹寧(HCQ)是一款治療瘧疾與抗發炎的藥物，在許多體外研究和臨床試驗中，都顯示能夠抑制SARS-CoV-2感染。

然而，許多近期對新冠肺炎進行的口服劑型HCQ臨床試驗，都無法顯示顯著效果，原因是需要達到抗病毒濃度的劑量非常的高，也帶來相對高的毒性。

台微體的非臨床藥物動力學科學報告中提到，相同劑量的可吸式微脂體HCQ，和靜脈注射非微脂體HCQ相較，可吸式微脂體HCQ能夠延長2.5倍肺部半衰期，且增加肺暴露量達30倍以上，並有較低的血液與心臟暴露量。

台微體總經理葉志鴻表示，全球性大流行需要全球人民一起努力解決。台微體希望能夠盡一份心力，由於在很久以前就意識到吸入式微脂體，在治療肺部感染及發炎疾病方面的優勢，很慶幸能在疫情開始蔓延前就著手進行這個產品的研究。

台微體表示，此篇名為「A Strategy to Treat COVID-19 Disease with Targeted Delivery of Inhalable Liposomal Hydroxychloroquine: A Non-clinical Pharmacokinetic Study」的科學報告已提交出版，目前正在同儕評審中。

台微體 肺炎

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