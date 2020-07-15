看好後疫情人潮解封 第一名店新型態超商小巨蛋店開幕

第一名店新型態便利超商小巨蛋店15日正式開幕，燿華企業集團會長張平沼、前民進黨主席卓榮泰、三圓建設董事長王光祥、前台中市長胡志強等政商界知名人士都出席該店剪綵。

第一名店15日舉辦開幕典禮可說「冠蓋雲集」，出席剪綵者都是知名政商人士，像是張平沼、卓榮泰、王光祥、胡志強，總統府國策顧問顏志發和前奧運田徑國手紀政等人皆親自出席。

第一名店董事長王義郎看好疫情解封，小巨蛋也將舉辦各種演出活動，有望吸引人潮參加，而早上周邊有運動族群，週末亦有不少前來小巨蛋溜冰的家庭客，希望能拓展新客群。

王義郎說，因第一名店原本的客群，五十歲至六十歲約占七成，藉由開新型態便利超商小巨蛋店所販售的平價商品，每項都從源頭管制，保證食品安全，期望培養年輕客群。

他也提到，小巨蛋店坪數約20坪，進口日本產品占比三到四成，第一名店自有品牌占六成，銷售無毒天麴豬便當等熟食，並開發小農食材推出調理包，也有可快速帶走的熟食，如肉包、芝麻包等，還有有機豆漿和健康醋飲等飲品，以及北海道霜淇淋。

乾貨除了熱賣的柴米油鹽醬醋之外，因看好疫情期間流行宅自煮，而消費者都希望快速又方便又健康，所以將推出專門設計給年輕人吃的乾拌麵系列。

他表示，該店引進國際化食材，共有六國進口食材，分別是日本、西班牙、義大利、匈牙利、澳洲、韓國，例如西班牙原裝進口綠橄欖、日本三本咖啡。