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育世博與藥明巨諾 簽訂自然殺手細胞專屬優先授權合約

經濟日報 / 記者謝柏宏／即時報導

晟德（4123）轉投資的育世博生物科技公司今（15）日宣布，已與藥明巨諾（JW Therapeutics）公司簽訂自然殺手細胞（oNK細胞）產品ACE1702、及ACE1655的專屬優先授權合作協議，並取得簽約授權金、階段性付款及銷售權利金。

藥明巨諾將優先擁有在中國大陸、香港及澳門市場進行臨床研究以及後續相關商業化推廣權力。

育世博表示，該公司擁有獨步全球的ACC（Antibody-Cell Conjugation）技術平台，利用「抗體-細胞複合技術」，將抗體黏著於自行開發的現成（off-the-shelf）、有治療潛力的oNK細胞上來增強腫瘤毒殺能力，藉此發展一系列應用抗體複合免疫細胞（Antibody-Conjugated Effector cells, ACE）。

育世博執行長蕭世嘉表示，當前的細胞治療，需要從病人採血經過數日一連串的加工處理培養分析等程序，才有機會回輸病人體內進行治療，育世博提供的「現成」（Off-the-shelf）細胞治療研究藥物，為已經生產完工的異體細胞研究製品。

育世博表示，當臨床研究的病人經試驗醫師診察、判定符合研究條件，不需採取血液，就可直接進行接受細胞治療。因具量產規模，「現成」的細胞治療研究藥物在價錢上更有競爭優勢，不僅可望搶佔更多市場份額，更能一舉減輕病患經濟上的負擔並縮短治療時間，造福更多病患與家庭。

育世博表示，ACE1702及ACE1655兩項產品為育世博ACC技術平台首批研發出來，用於實體腫瘤及血液腫瘤細胞治療的創新治療方案。其中ACE170：ACE1702，是標定靶向HER2的oNK細胞治療研究新藥，用於治療HER2表現的實體腫瘤。

至於 ACE1655：ACE1655，是標定靶向CD20的oNK細胞治療研究新藥，用於治療B細胞惡性血液腫瘤，包括某些形式的白血病及淋巴瘤。

蕭世嘉指出，這次合作結合育世博的創新細胞治療技術，與藥明巨諾在癌症免疫領域的藥物開發能力，有利於深化雙方在癌症領域及oNK細胞治療的策略佈局。

藥明巨諾執行長李怡平表示，很高興和育世博強強聯手共同開發ACE1702與ACE1655，期待能帶來更多創新、安全及有效的免疫細胞療法選擇，讓更多病患因此而受惠。

晟德

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