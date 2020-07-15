台泥溢價22.9%公開收購 子公司信昌化將下市

台泥（1101）今（15）日宣布，董事會決議以每股現金18元，公開收購集團子公司信昌化流通在外的普通股7,589億股，如果應賣股數達預定最高收購數量，本次公開收購總金額為13.66億元。未來信昌化將下市。

由於信昌化因為辦理減資案目前正在停牌中，如果依照信昌化7月8日減資前的最後收盤股價6.62元，以及減資比例54%計算，減資後重新掛牌的參考價應為14.64元，再對照台泥今天提出的公開收購價格每股18元，溢價幅度為22.9%。

台泥副總暨發言人黃健強今天表示，信昌化本來就是台泥集團的子公司，此次決定公開收購，主要考量信昌化連年虧損，台泥希望幫信昌化找到更好的綜效發揮方式。

信昌化主要生產酚、酮系列石化原料，原本就是台泥集團的子公司，台泥及旗下和平工業區專用港實業公司、信昌投資公司及聯誠貿易公司等關係人，原本共持有信昌化5,611萬股，持股比例42.51%。加上此次目標收購7,589億股、股本占比為57.49%。未來如果公開收購完成，信昌化將下市，成為台泥100%持股的子公司。

黃健強表示，由於大陸地區近年石化原料廠有大量新增產能投產，導致石化產品價格下滑，信昌化從2012年開始，除了2018年獲利外，處於連年虧損情況，去年受到美中貿易戰影響，虧損高達 20.13億元；今年又受到新冠疫情影響，所屬產業面臨更險峻的情況，信昌化光是今年第1季稅後大虧3.43億。

台泥希望能整合集團資源，調整信昌化的體質，以尋求發揮最大綜效。因為擬透過公開收購方式，終止其上市，以利台泥集團調整其業務經營模式及財務結構，後續不排除由台泥長期繼續持有信昌化，亦有可能考慮出售信昌化股權或資產，或者引進策略聯盟夥伴共同經營，期以創造集團整體利益。