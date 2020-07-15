持有信義區這豪宅不到一年 轉手大賺600萬元

不畏疫情影響，信義區豪宅再傳交易，最新實價登錄揭露，今年4月「寶徠花園廣場」23樓戶交易在1.85億元，「基泰信義」9樓戶也以1.39億元成交。房仲業者表示，受惠信義區新興豪宅相繼落成交屋，去年信義區億元豪宅交易倍增至63筆，今年則延續市場回溫陸續傳出交易，成為超強豪宅聚落。

根據實價登錄顯示，今年4月寶徠花園廣場有兩筆交易，8樓戶及23樓戶分別以1.63億、1.85億元成交，單價每坪分別為154萬、169萬元。其中，8樓戶前屋主才在去年8月以1.57億元入手，短短持有8個月轉手出場獲利600萬元，根據謄本資料顯示，買方為謝姓自然人，經查應春天酒店前經營者謝家成員。

無獨有偶，「基泰信義」也傳出交易，今年4月疫情期間9樓戶以總價1.39億元成交，每坪單價約116.33萬元，根據謄本資料顯示，新買家為前瞻投資股份有限公司，經查前屋主為法人采記股份有限公司，應為特力集團總裁何湯雄家族，惟交易尚未獲證實。

今年雖然受到疫情衝擊，但上半年信義區仍陸續傳出豪宅交易，統計今年以來信義區億元豪宅合計有8筆交易，其中「寶徠花園廣場」就佔了3筆，暫居信義區熱門豪宅寶座。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，信義受惠於計畫區內的整體規劃，不僅頂級商辦與百貨集中，商業機能也取代東區商圈，加上近年新興豪宅相繼完工交屋等，再度讓老牌豪宅聚落成為超強吸鈔機，推升區域內的豪宅交易量。