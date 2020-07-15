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CATCHPLAY+平台增加HBO GO專區 雙服務每月250元

經濟日報 / 記者彭慧明／即時報導

台灣原生國際影音服務CATCHPLAY+，今（15）日正式宣布HBO GO服務專區全館上架到CATCHPLAY+影音平台，讓用戶以一個服務、一個帳號、一個方案，可同時看到CATCHPLAY+與HBO GO的優質內容，包含HBO經典旗艦劇集、全球首播中的全新節目，全部一季不漏、一刀未剪、全球同步零時差。

CATCHPLAY+推出優惠，CATCHPLAY+與HBO GO雙服務，每月僅需250元即可「雙享無限看」，現在申辦前三個月優惠價599元。

CATCHPLAY集團執行長楊麗貞表示，很開心可以跟華納媒體合作，透過彼此的資源，讓更多觀眾看到優質的內容；對消費者來說則是解決現在影音平台多、內容又分散的問題。透過合作，將優質內容集合，讓影劇迷們在一個平台上，就享有一站滿足的解決方案。

即日起在CATCHPLAY+影音平台上的HBO GO專區，就可以看到來自HBO GO的內容，數千小時的龐大經典片庫除了有《冰與火之歌：權力遊戲》全8季、《西方極樂園》全3季、《核爆家園》、《美麗心計》全2季、《慾望城市》全6季等HBO經典旗艦內容之外，更包含HBO Asia現正全球首播中的《極地闇殺》、《新梅森探案》也將同步零時差播出，外加豐富的獨家節目和親子內容等。

HBO GO在CATCHPLAY+上的使用相當方便，只要到CATCHPLAY+網站、下載CATCHPLAY+ iOS或Android APP或透過智慧型電視上的TV APP，新用戶簡單註冊帳號後、已有 CATCHPLAY+帳號的用戶直接打開APP，就可以看到HBO GO的專區與推薦內容在首頁上，與CATCHPLAY+的內容全都在同一個服務裡，用戶不用下載不同的APP即可輕鬆觀看。同時整體平台資料庫也做到整合，可以利用CATCHPLAY+ 超過400種分類或導演、卡司等搜尋功能，同步找到包含HBO GO的內容等符合用戶喜好的所有電影、劇集，還有深度推薦好文和國際權威指標IMDb評分，一站滿足。

想訂閱的用戶可以在CATCHPLAY+平台上點開「所有方案」選擇鍵，或挑選任何一部想看的影片，就會出現適合的訂閱方案；最推薦的「雙享無限看」，每月台幣250元，不但可以享受HBO GO隨選內容看到飽，還有CATCHPLAY+原有強檔電影如《寄生上流》、《幸福綠皮書》、《返校》和飆速上架的院線電影如《蜜蜂與遠雷》、《美好拾光公司》等，更有近期上架的全球話題夯劇《正常人》等獨家精選劇集。現在訂閱「雙享無限看」方案還可享有限時優惠，前三個月只要599元，等於每月不到200元，就有數萬小時看不完的國際影音內容和最新電影，對專攻優質影音娛樂的用戶來說，是既方便又物超所值的首選。

2016年CATCHPLAY+影音平台先後於台灣、印尼與新加坡三地營運，憑藉著許多獨家上架的強檔內容、全程無廣告的優質服務體驗和結盟各市場強勢夥伴的推廣，至今已累積了三地註冊會員數達六百萬、付費用戶破百萬的好成績；而在發行《我們與惡的距離》時，更創業界首例，攜手華納媒體將優質台劇帶向國際；今日，CATCHPLAY+再次突破，希望一步步為影劇迷集結更多國內外的優質內容與服務，同時為台灣影視產業創造在國際市場發光的大平台。

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