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桃機樂友深度體驗遊超夯 免費首發團名額5分鐘搶光

經濟日報 / 記者楊文琪／即時報導
桃園國際機場面對後疫情時代規劃「出發吧！桃機樂友會」機場一日遊體驗活動吸引民眾熱烈響應。　圖／桃機公司提供
桃園國際機場面對後疫情時代規劃「出發吧！桃機樂友會」機場一日遊體驗活動吸引民眾熱烈響應。　圖／桃機公司提供

桃園國際機場面對後疫情時代規劃「出發吧！桃機樂友會」機場一日遊體驗活動吸引民眾熱烈響應，活動報名系統於今（15）日中午12時準時開放，限額100位的免費首發團名額不到5分鐘即搶報一空，其餘各梯次共4,000位付費名額迄下午4時30分也僅剩下約800個，因反應踴躍，主辦單位也將研擬是否加開梯次，有興趣的民眾請注意相關公告訊息並把握機會報名。

桃園機場公司與社團法人桃園市國際機場產業發展協會合作，推出10梯次的「桃機樂友會」活動，全部4,000個名額，民眾只需花1,000元報名費用，不必出國就能到桃園機場體驗主題候機室導覽，前進機場空側管制區機坪巡禮，享用機場貴賓室精緻餐飲，還能選購完稅精品並到全國最大、最美的機場戶外觀景台賞機並欣賞美景，更有機會獲得包括東北亞、紐澳來回機票等精美獎品，讓因為疫情無法出國的民眾在防疫新生活的時刻，也能進入桃園機場管制區體驗機場團隊優質貼心的服務與設施，開心感受機場旅遊的好心情。

「桃機樂友會」活動將從自7月30日起至8月底的每週四、六兩日舉辦，每梯次限額400位，提醒報名參加的民眾留意活動網站相關詳細行程及注意事項，也歡迎有住宿需求的中南部民眾可於活動前一晚以優惠價入住機場諾富特飯店。參加民眾請記得攜帶身份證及佩戴口罩，並配合航廈入口體溫偵測，活動前14日內(含)需無出入境紀錄，設有最低成團人數，主辦單位保留併團及退費的權利。

活動報名網址：http://travel.airview.com.tw

活動洽詢專線：0800-055-556 (服務時間08:00-17:00)

Email: cks.service@everrich.com.tw

桃園機場 桃機

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