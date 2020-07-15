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育世博攜藥明巨諾 簽訂自然殺手細胞專屬優先授權合約

經濟日報 / 記者黃淑惠／即時報導

世博生物（育世博）今（15）日宣布，已與藥明巨諾（JW Therapeutics）簽訂自然殺手細胞（以下簡稱：oNK細胞）產品ACE1702及ACE1655的專屬優先授權合作協議，並取得簽約授權金、階段性付款及銷售權利金。藥明巨諾將優先擁有在中國大陸、香港及澳門市場進行臨床研究以及後續相關商業化推廣權力。

育世博擁有獨步全球的ACC（Antibody-Cell Conjugation）技術平台，利用「抗體-細胞複合技術」，將抗體黏著於自行開發的現成（off-the-shelf）、有治療潛力的oNK細胞上來增強腫瘤毒殺能力，藉此發展一系列應用抗體複合免疫細胞（Antibody-Conjugated Effector cells, ACE）。

育世博執行長蕭世嘉博士表示，當前的細胞治療，需要從病人採血經過數日一連串的加工處理培養分析等程序，才有機會回輸病人體內進行治療，而育世博提供的「現成」（Off-the-shelf）細胞治療研究藥物，為已經生產完工的異體細胞研究製品。

當臨床研究的病人經試驗醫師診察、判定符合研究條件，不需採取血液，就可直接進行接受細胞治療。因具量產規模，「現成」的細胞治療研究藥物在價錢上更有競爭優勢，不僅可望搶佔更多市場份額，更能一舉減輕病患經濟上的負擔並縮短治療時間，造福更多病患與家庭。

ACE1702及ACE1655兩項產品為育世博ACC技術平台首批研發出用於實體腫瘤及血液腫瘤細胞治療的創新治療方案。 ACE170是標定靶向HER2的oNK細胞治療研究新藥，用於治療HER2表現的實體腫瘤；ACE1655是標定靶向CD20的oNK細胞治療研究新藥，用於治療B細胞惡性血液腫瘤，包括某些形式的白血病及淋巴瘤。

世博

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