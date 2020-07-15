長榮航全新官網15日亮相 優化跨平台服務

長榮航空全新官網15日亮相！此次網頁改版歷時兩年，引用最新技術，便利旅客於官網上購票、選位、選餐、預辦登機等多項需求，旅客能夠透過各種行動裝置及電腦使用長榮航空所提供的跨平台一致性服務，全新個人化的直覺圖像操作介面，以貼近使用者邏輯方式呈現，提供民眾最便利的數位服務。

長榮航空表示，為滿足今（15）日消費者透過行動裝置隨時隨地獲取重要訊息與購物的高速時代，全新官網採用響應式網頁設計(RWD, Responsive Web Design)技術，EVA Mobile APP也新增生物辨識功能，讓旅客能夠透過各種行動裝置及電腦使用長榮航空所提供的跨平台一致性服務。

為了配合此次新版官網上線，EVA Mobile APP也同步優化，繼去年底提供護照掃描及Google pay 票卡功能，此次新增人臉辨識及指紋辨識功能，讓民眾可以快速登入無限萬哩遊帳戶，方便會員管理訂位紀錄、查詢哩程現況及預辦登機，非會員則可註冊成為EVA Fans使用部分功能。

長榮航空此次改版的官網操作介面，特別採用「使用者經驗 (UX, User Experience)」的設計方法，以使用者角度為出發點，在初始階段與近百位18至55歲的內、外部使用者，歷時四個多月的深度訪談，了解其需求與使用習慣，並透過數據分析將結果應用在網站操作流程設計，同時也搭配個人化的直覺圖像操作介面設計；在設計階段，亦邀請商務人士及以休閒為目的的旅客兩大主要客群，進行深度的可用性測試，讓網站服務功能更貼近使用者邏輯的方式呈現。