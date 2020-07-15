三大航空聯盟攜手 合作鞏固飛安

星空聯盟、寰宇一家與天合聯盟這三大航空聯盟，合計提供全球超過百分之五十的飛航服務，因應疫情影響，攜手合作採取多項防疫措施，以確保旅客在飛行時的健康與安全。

此外，這三大航空聯盟也共同製作一支「親愛的旅人」動畫短片，希望透過影片的解說，讓旅客瞭解未來幾個月隨著各國旅遊禁令鬆綁，邊境逐漸開放後的搭機形態。

全球各地的航空公司和機場已經全面提升衛生及個人安全防護標準，有效降低對健康造成的風險，讓旅客在安排行程時更加安心。

寰宇一家執行長Rob Gurney表示：安全是航空公司的核心價值，未來也絕不會改變，我們結合整個航空產業的力量，共同強化健康防疫措施，讓旅客可以放心搭機。

旅客從機場報到至飛抵目的地途中，相關防疫措施，首先依照各國的健康防疫規定，要求(或建議)旅客及航空公司員工在機場和飛行途中配戴口罩，在機場各區域內應保持適當的社交距離，對旅客經常接觸的航廈設施和機艙環境加強消毒作業，機艙配置醫療等級的高效率空氣微粒子過濾系統(HEPA, High-Efficiency Particulate Air)，可過濾空氣中99.99%的懸浮微粒和汙染源。

天合聯盟執行長Kristin Colvile表示，確保旅客和航空公司員工的安全與健康一直是我們的首要目標，我們看到航空產業間前所未有的密切合作，提供多重的健康和衛生防護措施。旅客可以明確知道我們所執行的多項計劃，都是為了提升機場和機上的個人防疫安全。

星空聯盟、寰宇一家與天合聯盟已經參考健康安全專家、各國主管機關以及主要國際航空機構的專業建議，制定符合或超越相關標準的嚴格防疫作業規範。

星空聯盟首席執行長Jeffery Goh表示，很高興有機會和眾多航空服務鏈的重要成員合作，傳達一致的訊息，讓所有旅客知道我們非常重視健康和衛生安全相關議題。航空業現正面臨有史以來最大的挑戰，但我們會繼續以堅定的毅力克服這些困難，恢復旅客對飛行的信心，重新啟動國際交流。